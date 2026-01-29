A un mes del Valorant Masters Santiago 2026, la expectativa crece en el VALORANT Champions Tour 2026 Américas

La cuenta regresiva ya comenzó. VALORANT Masters Santiago 2026, el primer torneo internacional del VCT en la temporada, iniciará en exactamente un mes y la emoción no deja de crecer entre jugadores y aficionados. Con Santiago de Chile como sede, el evento marcará el primer gran punto de encuentro global del competitivo de VALORANT en 2026.

Mientras tanto, el VCT Americas Kickoff 2026 se encuentra en pleno desarrollo y reúne a doce escuadras que buscan uno de los tres boletos al Masters. Tras dos semanas intensas de competencia, el torneo entra en su tercera semana, una fase clave donde los equipos mejor posicionados en los brackets comienzan a perfilarse como favoritos para representar a la región en el escenario internacional.

De cara a esta nueva jornada, varios equipos han logrado colocarse en posiciones de ventaja gracias a su desempeño en las primeras rondas. Cada enfrentamiento es decisivo, ya que un error puede significar quedar fuera del primer internacional del año, mientras que una victoria acerca a los equipos al escenario global de Santiago.

La acción continuará este viernes 30 de enero, cuando MIBR se enfrente a NRG a las 16:00 horas (MX), seguido por el duelo entre FURIA y G2 Esports, programado alrededor de las 19:00 horas (MX). Estos encuentros prometen ser clave para el rumbo del torneo y para definir quiénes siguen con vida en la carrera hacia el Masters.

Para los fanáticos que desean vivir la experiencia en persona, las entradas para VALORANT Masters Santiago 2026 ya están disponibles. El evento no solo ofrecerá partidas de alto nivel competitivo, sino también actividades especiales para la comunidad, como la Zona de Comunidad, La Galería y El Foro, además de sorpresas pensadas para celebrar el primer internacional del año.

Los partidos del VCT Americas Kickoff 2026 pueden seguirse en vivo a través de los canales oficiales de VALORANT Esports, tanto en Twitch como en YouTube, además de las redes sociales donde se comparten resultados, contenido exclusivo y actualizaciones constantes.

Con el Masters Santiago cada vez más cerca, la región de Américas vive semanas decisivas que definirán quiénes tendrán la oportunidad de competir en el escenario internacional y arrancar 2026 dejando huella en el competitivo global de VALORANT.