Estos son los juegos que DESAPARECERÁN de la PlayStation en julio 2026

La PlayStation ha dado a conocer que, como ocurre de forma periódica, algunos de sus videojuegos desaparecerán de su apartado web para el siguiente mes. Ante tal situación, luce importante que conozcas los títulos que dejarán de estar disponibles a partir de julio próximo.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

En este punto cabe mencionar que Sony ha seguido los pasos de la Xbox Game Pass a través de la división de su suscripción en tres planes distintos a fin de obtener mejores beneficios a sus suscriptores. Ante ello, mientras algunos videojuegos llegan a la PlayStation, otros más dicen adiós.

¿Qué videojuegos desaparecen de la PlayStation en julio 2026?

Fue a través de un comunicado en donde la compañía reveló que varios juegos dejarán de aparecer en el servicio online de la PlayStation a partir de los próximos días. En total, se espera la baja de hasta 12 titulares, mismos que dirán adiós a mediados del siguiente mes.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

🚨 EL FUTURO DE PLAYSTATION FIEL A SU ESENCIA Y A LOS FANS🚨



Un extenso documento de Sony revela que los videojuegos del presente y futuro de PlayStation serán en su mayoría de un jugador.🎮



✅ ¿Contentos con seguir jugando juegos como Horizon Forbbiden West, God Of War Laufey… pic.twitter.com/AsfKgTAifZ — Yoleo and VideoGames (@YoleoAndGames) June 22, 2026

De acuerdo con lo dicho, los videojuegos que dicen adiós de la PlayStation son los siguientes: Cursed of Golf, Clash Artifacts of Chaos, Bomber Crew, Hundred Days Winemaking Simulator, Get Even, Infinite Minigolf, Risk of Rain 2, Onee Chanbara Origin, Tropico 6, Space Crew Legendary Edition, Roki y Source of Madness.

¿Qué videojuego que abandona la PlayStation lastimó más a los usuarios?

Sin duda, una de las salidas que más afectó a la comunidad fue la de Risk of Rain 2, el cual no es más que un videojuego de acción desarrollado y publicado en 2020 que logró acaparar por completo las miradas no solo por su versatilidad, sino por el estilo de juego que maneja.

Del mismo modo, Onee Chanbara Origin es un videojuego que generó tristeza por su salida gracias a la aventura de zombies que maneja, así como las mecánicas hack and slash que tiene. Se espera, además, que pronto PlayStation lance los videojuegos que ingresarán a su plataforma para este mes.