Juegos de HOY domingo 4 de octubre: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil continúa este domingo 4 de octubre con la Jornada 10 con dos compromisos de alto voltaje. Los equipos afinan estrategias en la recta final del campeonato para consolidarse en la parte alta de la tabla.

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Guadalajara vs. Juárez

En punto de las 17:00 horas, el Estadio Akron abre sus puertas para albergar un atractivo enfrentamiento entre el Guadalajara y Juárez.

Las Rojiblancas llegan a este compromiso con la obligación de hacer valer su condición de local y reencontrarse con su mejor versión ofensiva ante su afición. Del otro lado, las fronterizas de FC Juárez arriban con la firme intención de dar la campanada como visitantes, apostando por un planteamiento táctico ordenado y transiciones rápidas que sorprendan a la zaga tapatía. Las Chivas son terceras en el Grupo B con 18 unidades, mientras las fronterizas son terceras en el Grupo A con 21 puntos.

Pachuca vs. Toluca

Más tarde, a las 19:06 horas, el balón rodará en la cancha del Estadio Hidalgo, escenario donde Pachuca recibirá a las Diablas Rojas del Toluca.

Las Tuzas se han caracterizado por desplegar un futbol dinámico y vertical, especialmente cuando juegan en casa, convirtiendo su ofensiva en una pesadilla para cualquier rival. Sin embargo, las mexiquenses llegan dispuestas a plantar cara con una defensiva sólida y la velocidad de sus extremos para contrarrestar el poderío local. Pachuca se encuentra en este momento fuera de Liguilla al ubicarse sextas en el grupo B con 10 puntos. Por su parte, Toluca son cuartas en el Grupo A con 19 unidades.

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Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026