Erik Lira tras la derrota de la Selección Mexicana: ''Vamos por buen camino’’

La Selección Mexicana de Futbol hiló su tercer partido sin conocer la victoria en la presente Fecha FIFA y se prendieron las alarmas en el aún muy corto proceso de Rafael Márquez bajo el mando. La goleada de los Estados Unidos dejó muy mal parado al cuadro nacional, sin embargo, Erik Lira quitó un poco de presión al interior y reiteró que el grupo está comprometido con el seleccionador.

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''Es seguir trabajando, es parte de un proceso, estamos construyendo, son partidos de preparación eso es lo más importante. Agradecer a la gente que se dio la vuelta y estoy seguro que vendrá la nuestra. Yo creo que desconcentraciones (la debacle en el partido) contra jugadores de jerarquía y si perdonamos terminamos pagando caro. El trabajo va bien, vamos por buen camino. Es parte del proceso, estamos todos juntos.'', destacó el mediocampista de Cruz Azul.

México vs Chile por TV Azteca

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