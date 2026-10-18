Juegos de la Liga BBVA MX HOY domingo 18 de octubre: partidos de la Jornada 12 del Apertura 2026

Este 18 de octubre de 2026, la actividad dominical de la Liga BBVA MX ofrece un único partido para bajar el telón de la Jornada 12 del Apertura 2026: el enfrentamiento entre los Rayados de Monterrey y Tuzos de Pachuca, programado para las 19:00 horas en el Estadio BBVA. Con la fase regular entrando en su etapa decisiva y los boletos a la Liguilla cotizándose cara, ambos planteles saltan a la cancha con la obligación absoluta de sumar de a tres.

Monterrey vs Pachuca - Estadio BBVA - 19:00 horas

Por un lado, el estratega Matías Almeyda continúa en la búsqueda de la regularidad con los Rayados. Tras diez compromisos disputados, el conjunto regiomontano ostenta un balance discreto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas (G4, E2, P4), un rendimiento que los mantiene alejados del protagonismo esperado. La presión aumenta en el entorno albiazul, ya que el equipo apenas ha ganado uno de sus últimos cinco duelos (G1, E2, P2) y viene de ceder el triunfo ante el América tras igualar 1-1 pese a haberse puesto en ventaja. No obstante, la localía es su principal argumento de peso, habiendo cosechado en el BBVA tres de sus cuatro triunfos del certamen (G3, E1, P1).

Por su parte, el Pachuca llega pisándole los talones a Monterrey en la tabla general, con solo un punto y un peldaño de diferencia entre ambos. Los hidalguenses tampoco atraviesan su mejor momento al acumular tres partidos sin ganar (E2, P1), rescatando un agónico 3-3 ante Necaxa en la fecha anterior. Sin embargo, los dirigidos por el cuadro "Tuzo" presentan una paradoja interesante: juegan mucho mejor fuera de casa. Sus tres triunfos en los 11 partidos del torneo llegaron precisamente como visitantes (G3, E1, P2). Para colmo de males para la afición local, la escuadra hidalguense le tiene tomada la medida al Gigante de Acero, donde presume una racha vigente de tres victorias consecutivas.

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El historial global en torneos cortos favorece ligeramente a Monterrey con 32 victorias por 27 de Pachuca y 20 empates en 79 choques. Se anticipa un partido electrizante donde la urgencia de Almeyda chocará de frente contra la efectividad visitante del cuadro Tuzo.

