Estos son los videojuegos más vendidos en la historia de Mario Bros

El pasado 10 de marzo se llevó a cabo el día de Mario Bros, una fecha que se dedica al que es, sin duda, el personaje más importante en la historia de los videojuegos. Bajo este contexto, es preciso conocer cuáles han sido los títulos más vendidos de este llamativo personaje.

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Han sido más de cuatro décadas las que Mario Bros ha llenado de dicha y alegría a hombres y mujeres por igual a través de sus consolas de videojuegos. Dicho lo anterior, existen algunos titulares que han destacado de entre los demás por la cantidad de ventas que han tenido hasta ahora.

¿Cuáles son los videojuegos más vendidos en la historia de Mario Bros?

Mario Kart Deluxe 8: Se trata del videojuego más vendido en la historia de la franquicia de Mario Bros gracias a su dinamismo y a la forma en cómo combina la aventura con la velocidad. Cifras extraoficiales indican que sus ventas ascienden a 60 millones de copias vendidas.

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Super Mario Bros : Publicado en el año 1985 para la Nintendo, este videojuego ha sido jugado por distintas generaciones y se ha convertido en un auténtico clásico para el mundo gamer. En más de 40 años de edad, suma alrededor de 40 millones de copias vendidas.

: Publicado en el año 1985 para la Nintendo, este videojuego ha sido jugado por distintas generaciones y se ha convertido en un auténtico clásico para el mundo gamer. En más de 40 años de edad, New Super Mario Bros: Más de dos décadas después, en el año 2006, se lanzó este videojuego para la Nintendo DS con resultados que superaron por completo las expectativas establecidas, lo anterior considerando que hasta ahora suma más de 30 millones de copias vendidas.

¿Por qué se celebra el 10 de marzo el Día de Mario Bros?

La elección del día no es casualidad y, de hecho, tiene una historia bastante curiosa. Resulta que la forma “corta” de llamar a este día es “MAR10”, lo cual hace referencia al nombre de Mario Bros, un plomero que hizo su debut en los videojuegos en la década de los 80’s y que sigue vigente hasta ahora.