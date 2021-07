Agenda y actividades en los Juegos Olímpicos: 1 de Agosto | Tokyo 2020

La actividad de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 sigue su marcha. Consulta el calendario de actividades y repasa los horarios para no perderte de los mejores eventos en la justa veraniega.

Atletismo

REUTERS

Salto de altura, final - 05:10

100m masculino, semifinal - De 05:15 a 05:31

100m con vallas femenino, semifinal - De 05:45 a 06:01

Salto triple femenino, final - 06:15

800m masculino, semifinal - De 06:25 a 06:45

400m con vallas masculino, semifinal - De 07:05 a 07:25

100m masculino, final - 07:50

Lanzamiento de martillo, clasificatoria - 19:00 y 20:30



1500m femenino, primera ronda - De 19:35 a 19:59

Salto de longitud masculino, final - 20:20

200m femenino, primera ronda - De 20:30 a 21:18

100m con vallas femenino, final - 21:50

Bádminton

Individual femenino, partido por la medalla de bronce - 06:30

Individual femenino, partido por la medalla de oro - 07:20

Baloncesto

Preliminares masculino:

España vs Eslovenia - 03:20

Preliminares femenino:

China vs Bélgica - 03:20

Australia vs Puerto Rico - 07:00

República de Corea vs Serbia - 07:00



Boxeo

Peso mosca femenino, cuatros de final - De 03:00 a 03:15



Peso pluma masculino, cuartos de final - De 03:30 a 03:48

Peso medio masculino, cuartos de final - De 04:18 a 04:36

Peso súper pesado masculino, cuartos de final - De 05:06 a 05:24

Peleas por medallas:

Medalla de bronce: Peso wélter masculino - 04:03

Semipesado masculino - 04:51

Esgrima

Florete por equipos masculino, combate por la medalla de bronce - 04:30

Florete por equipos masculino, combate por la medalla de oro - 05:50

Gimnasia Artística

Suelo masculino, final - 03:00

Salto femenino, final - 03:52

Caballo con arzones masculino, final - 04:41

Barras asimétricas femenino, final - 05:24

Halterofilia

Final 76 kg femenino - 05:50

Clavados

Trampolín de 3m femenino, final - 01:00

Tenis

Dobles femeninos, partido por la medalla de oro - 01:00

Individual masculino, partido por la medalla de oro - 01:00

Dobles mixtos, partido por la medalla de oro - 01:00

