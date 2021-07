Agenda y actividades en los Juegos Olímpicos: 31 de Julio | Tokyo 2020

La actividad en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 sigue su marcha. Consulta las pruebas del sábado 31 de julio y no te pierdas lo mejor de la justa veraniega.

Atletismo

Salto de longitud masculino, clasificatoria - 05:10

Semifinal 100m femenino - De 05:15 a 05:31

100m masculino, primera ronda - De 05:45 a 06:33

Semifinal 800m femenino - De 06:50 a 07:10

Lanzamiento de martillo femenino - 19:10 y 20:40

3000m con obstáculos femenino - 19:40, 19:55 y 20:10

Salto de longitud femenino - 19:50



400m masculino - De 20:45 a 21:25

Pruebas por medallas:

Final lanzamiento de disco masculino - 06:15

Final Relevos 4x400m mixtos - 07:35

Final 100m femenino - 07:50

Final lanzamiento de peso femenino - 20:35

Baloncesto

Australia vs Alemania - 03:20





Estados Unidos vs República Checa - 07:00

Bádminton

Dobles masculinos

Partido por la medalla de bronce:

Malasia vs Indonesia - 05:40

Partido por la medalla de oro:

China vs China Taipéi - 06:30



Beisbol

República de Corea vs Estados Unidos - 05:00

Boxeo

Peso mosca masculino, octavos de final - De 03:00 a 03:48

Peso ligero masculino, octavos de final - De 04:03 a 04:37

Peso medio femenino, cuartos de final - De 04:51 y 05:06

Peso mosca femenino, cuartos de final - De 21:00 a 21:15

Peso pluma masculino, cuartos de final - De 21:30 a 21:48

Peso medio masculino, cuartos de final - De 22:18 a 22:36

Peso súper pesado masculino, cuartos de final - De 23:06 a 23:24

Peleas por medalla:

Peso pluma femenino, semifinal - 05:24

Peso wélter masculino, semifinal - 22:03

Peso semipesado masculino, semifinal - 22:51

Ciclismo BMX

Final Park femenino - 20:10

Final Park masculino - 21:20

Esgrima

Combate por la medalla de bronce: Sable por equipos femenino - 04:30

Combate por la medalla de oro: Sable por equipos femenino - 05:30

Futbol Masculino

Cuartos de Final:

España vs Costa de Marfil - 03:00

Japón vs Nueva Zelanda - 04:00

Brasil vs Egipto - 05:00

República de Corea vs México - 06:00

Gimnasia en trampolín

Final masculina - 05:50

Golf

Stroke play individual masculino, ronda 4

Halterofilia

Final masculino 81kg - 01:50

Final masculino 96kg - 05:50

Judo

Medalla de bronce equipos mixto - 03:00

Medalla de oro equipos mixto - 03:00



Natación

Pruebas por medallas:

50m estilo libre masculino - 20:30

50m estilo libre femenino - 20:37

1500m estilo libre masculino - 20:44

Relevo 4x100m combinado femenino - 21:15

Relevo 4x100m combinado masculino - 21:36

Rugby 7

Partido por la medalla de bronce - 03:30

Partido por la medalla de oro - 04:00

Clavados

Trampolín de 3m femenino, semifinal - 01:00

Tenis

Partido por la medalla de bronce:

Novak Djokovic vs Pablo Carreño - 01:00

Tiro Deportivo

Medalla de oro, fosa equipos mixto - 00:05

Medalla de oro 50m rifle 3 posiciones femenino - 02:00

Tiro con Arco

Medalla de bronce, competencia individual masculina - 02:30

Medalla de oro, competencia individual masculina - 02:45

Vela

RS:X - windsurf femenino, carrera por medalla - 00:33

RS:X - windsurf masculino, carrera por medalla - 01:33

