Agenda y actividades en los Juegos Olímpicos: 6 de agosto | Tokyo 2020

La actividad de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 continúa. Repasa la agenda general de competencias y no te pierdas las competencias de este viernes 6 de agosto en la justa veraniega.

Atletismo

Marcha atlética 50km masculina, final - 2:30 AM

Marcha atlética 20km femenina, final - 6:25 AM

Lanzamiento de jabalina femenino, final -7:00 AM

5000m masculino, final - 7:00 AM

400m femenino, final - 7:35 AM

1500m femenino, final - 7:50 AM

Relevo 4x100m femenino, final - 8:30 AM

Relevo 4x100m masculino, final - 8:50 AM



Maratón femenino, final - 5:00 PM

Te puede interesar: Marchistas mexicanos terminan su participación en Tokyo 2020

Baloncesto

Japón vs Francia, femenino, semifinal - 6:00 AM

Francia vs Estados Unidos, masculino, final - 9:30 PM

Balonmano

Noruega vs Rusia, femenino, semifinal - 7:00 AM

Boxeo

Pirce Lauren vs Fontijn Nouchka, femenino, Semifinal - 0:00 AM

Xenfira Magomedalieva vs Qian Li, femenino, Semifinal - 0:15 AM

Keyshawn Davis vs Hovhannes Bachikov, masculino, Semifinal - 0:32 AM

Harry Garside vs Andy Cruz, masculino, semifinal - 0:47 AM



Julio Cruz vs Muslim Gadzhimagomedov, masculino - 1:05 AM

Te puede interesar: Quedan dos boletos para playoffs de Liga Mexicana de Beisbol

Ciclismo de pista

Madison femenino, final - 3:15 AM

Velocidad masculino, finales - 4:35 AM

Velocidad masculino, finales - 4:50 AM

Escalada deportiva

Combinado femenino, dificultad, final - 7:10 AM

Futbol

México vs Japón, por la medalla de bronce - 4:00 AM

Suecia vs Canadá, femenino, por la medalla de oro - 7:00 AM

Lucha

Kyle Doglas vs Frank Chamizo, Lucha libre, masculino, 74 kg, combate por el bronce - 5:30 AM

Daniyar Kaisanov vs Bekzod Abdurakhmonov, Lucha libre, masculino, 74 kg, combate por el bronce - 5:30 AM



Zaurbek Sidakov vs Mahamedkhabib Kadzimahamedau, Lucha libre, masculino, 74 kg, final - 5:30 AM

Hossein Amir Zare vs Zhiweu Deng, Lucha libre, masculino, 125 kg, combate por el bronce - 5:30 AM

Lkhagvagerel Munkhtur vs Akgul Taha, Lucha libre, masculino, 125 kg, combate por el bronce - 5:30 AM

Gable Dan Steveson vs Geno Petriashvili, Lucha libre, masculino, 125 kg, final - 5:30 AM

Pentatlón moderno

Laser run femenino - 5:30 AM

Tenis de mesa

China vs Alemania, competencia por equipos, masculino, por medalla de oro - 5:30

Waterpolo

Grecia vs Hungría, masculino, semifinal - 1:30 AM

Serbia vs España, masculino, semifinal - 1:30 AM