Alcohol y juegos de cartas en la fiesta en la villa olímpica

Pese que simplemente fue su debut en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y queda mucho camino en la búsqueda de las medallas, Luka Doncic y la selección de Eslovenia no tuvieron reparo en celebrar el arrollador triunfo de 118-110 ante el combinado de Argentina; no obstante, no contaban con que iba haber fotografías que los exhibieran posteriormente bebiendo alcohol y jugando cartas.

Conoce más sobre el triatlón olímpico | El ABC de Tokyo 2020

Cristina Ouviña filtró las fotos de la fiesta en la villa olímpica

La basquetbolista española, Cristina Ouviña fue la encargada de publicar las fotos donde se exhibía a los jugadores eslovenos, evidentemente fueron borradas pocos minutos después; no obstante, el daño ya estaba hecho.

Tal vez quieras leer: Luka Doncic no tuvo piedad ante Argentina en su debut olímpico

Situación de contagios en Tokyo 2020

Un detalle que incrementó el escándalo de las imágenes, fue el hecho de que se hicieron públicas justo el día que se anunció un nuevo récord de contagios en la capital japonesa, con un total de 1,848 casos positivos en un solo día.

Próximos partidos de Eslovenia en Tokyo

La selección de Eslovenia se medirá al anfitrión Japón el 28 de julio a las 23:40 horas (tiempo del centro de México) y posteriormente a España el domingo 1 de agosto a las 3:20 horas.

Posibles sanciones por fiesta en la villa olímpica

Durante los días previos a los Juegos Olímpicos, el comité organizador fue muy tajante con las medidas sanitarias que se debería seguir dentro de la villa olímpica para reducir al máximo posible los contagios de COVID-19, además de que dieron a conocer medidas disciplinarias que podrían aplicarse en caso de no respetar las normas.

Al momento no hay ningún pronunciamiento en contra del combinado esloveno de baloncesto, por lo que habrá que esperar para ver si hay más información al respecto.

También podría interesarte: Calendario, fechas y horarios del basketball masculino en Olímpicos

Fecha y dónde ver Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Recuerda que podrás disfrutar de toda la actividad de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 a partir del 23 de julio de 2021 a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores y especialistas del mundo mundial.