Los atletas Olímpicos que se inspiraron en Cristiano Ronaldo

¡Ídolos de masas! El jugador portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, ha servido de inspiración para dos atletas de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que se han presentado en la justa veraniega.

El primero que manifestó su admiración por el campeón de la Eurocopa en 2016 fue el egipcio de 18 años Mohamed Elsayed, quien durante un enfrentamiento de esgrima varonil superó a su rival Yannick Borel por marcador de 15-11.

Al término de la contienda en la que el juvenil se impuso al que era considerado como máximo favorito, el egipcio Elsayed festejó de peculiar forma, pues realizó el tradicional salto y ‘Siuuu’ de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, Elsayed cayó en la siguiente ronda ante el ucraniano Ihor Reizlin, quien posteriormente se quedó con la presea de bronce por primera vez en Juegos Olímpicos.

Brasileño Daniel Cargnin se inspiró en Cristiano Ronaldo

Por su parte, el atleta brasileño Daniel Cargnin confesó que tuvo que ver un video de Cristiano Ronaldo para tranquilizarse, motivarse e inspirarse para finalmente conquistar la medalla de bronce en judo masculino dentro de la categoría de los 66 kilogramos.

“Llegué a la zona de calentamiento, no sabía qué sentir. En la disputa por el tercer lugar, vas del cielo al infierno muy rápido. O te llevas el bronce o terminas quinto. Puse un pequeño vídeo de Cristiano Ronaldo en el que dice: ‘Si tú no lo crees, puede que no sea así, pero si tú no lo crees, ¿quién lo hará?’. No me estaba concentrando en el presente. Me miré los pies, imaginando la sensación de ganar o perder, pero estaba allí. El vídeo me ayudó a estar más relajado”, aseguró el atleta brasileño que conquistó la presea de bronce para su país.

Cristiano Ronaldo, quien en días recientes fue ovacionado en su regreso a los entrenamientos con la Juventus, continúa siendo una fuente de inspiración para varios atletas alrededor del mundo.