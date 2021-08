Dani Alves, 43 títulos y va por el Mundial de Qatar 2022

Dani Alves es el futbolista que más trofeos ha levantado en la historia del fútbol mundial, pero eso no le quita el hambre de gloria al brasileño. El lateral de 38 años de edad, vive con emoción el ser uno de los refuerzos mayores de la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. El disputar la justa veraniega, le significa un gran orgullo, pero al mismo tiempo una responsabilidad enorme.

Conoce más sobre la equitación | El ABC de Tokyo 2020

Tal vez te interese: Brasil campeón del futbol olímpico varonil en Tokyo 2020

“Siempre he soñado con participar en Los Olímpicos, por lo que fue un momento de alegría tremenda (cuando le comunicaron que estaba convocado). Los Juegos Olímpicos son mágicos; te emocionas al pensar en ellos. Soy un patriota; no sé cómo explicar cuánto amo vestir la camiseta de Brasil. Representar a mi país y a mi gente en una competición tan importante y tan mágica como los Juegos Olímpicos es realmente increíble”, expresó Alves en entrevista para el portal de la FIFA.

Dani Alves, un jugador que es de oro 🥇



¡Suma un título a su gran legado! 👏🏼🏆



¡Gracias por tu fútbol y por Creer En Grande @DaniAlvesD2! 🇧🇷🔝 #CreeEnGrande #Tokyo2020 | #Football pic.twitter.com/CwIn2SjeL4 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 7, 2021

El actual jugador del Sao Paulo, realizó una comparación entre los Juegos Olímpicos y el Mundial. El ex del Barcelona, dejó claro que, para él, ambas competencias están el mismo nivel. La periodicidad de los eventos (los dos se realizan cada cuatro años) y el interés que generan en todo el mundo los equipara de acuerdo con el defensor. Aunque sí hizo una diferenciación que le da cierta ventaja a los Juegos Olímpicos, y es que “su magia es diferente”.

También podría interesarte: Agenda y actividades en los Juegos Olímpicos: 7 de agosto | Tokyo 2020

Dani visibiliza un gran futuro en la verdeamarela

Pero Dani Alves no solo piensa en el corto plazo. Alves tiene más sueños en tono verde-amarela: “La convocatoria olímpica fue una sorpresa muy agradable, pero desde que me marché del PSG me prometí a mí mismo que lo daría absolutamente todo para estar en el Mundial. En la vida tienes que marcarte metas importantes y perseguirlas. Puede que las consigas, puede que no. Pero si no voy al Mundial, puedo asegurar que no será por no haberlo intentado”.

Hoy Alves cuenta con 43 títulos en su palmarés y, a sus 38 años de edad, sigue queriendo ganar y su proyección es retirarse del futbol con 50 trofeos bajo el brazo. Pero no quiere ganar cualquier cosa, Dani Alves quiere que uno de esos siete campeonatos que le faltan para cumplir su meta sea el del Mundial de Qatar 2022.