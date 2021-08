El COI expulsa a los entrenadores de la atleta Krystsina Tsimanouskaya

Tokyo, Japón. El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió expulsar de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 a dos entrenadores del equipo de Bielorrusia por participar en el intento de repatriación forzada de la atleta Krystsina Tsimanouskaya.

El COI ha decidido sancionar de este modo a los técnicos Artur Shimak y Yury Maisevich, tras crear una comisión disciplinaria para “clarificar las circunstancias en torno al incidente”, anunció el Comité Olímpico este viernes en un comunicado.

“Por el bienestar de los atletas del comité olímpico nacional de Bielorrusia que están aún en Tokyo y como medida provisional, el COI ha cancelado y retirado en la víspera las acreditaciones de los dos entrenadores”, apunto el organismo internacional.

A los dos entrenadores se les solicitó abandonar la Villa Olímpica de inmediato y así lo hicieron, según el COI, que añadió que se ofrecerá a ambos “una oportunidad para explicarse”.

Krystsina Tsimanouskaya aterrizó el pasado miércoles en Varsovia, tras concederle Polonia asilo humanitario después de que pidiera ayuda a la policía japonesa mientras los miembros del Comité Olímpico de Bielorrusia trataban de forzarla a regresar a su país, lo que la atleta calificó como un intento de “secuestro”.

La corredora de 200 metros, conocida por haber expresado su apoyo al movimiento popular contra el régimen de Alexandr Lukashenko, competía en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y temía sufrir represalias al regresar a Bielorrusia, según explicó en vídeos y mensajes difundidos por las redes sociales.

Siempre he estado alejada de la política: Krystsina Tsimanouskaya

“Siempre he estado alejada de la política, no he firmado ninguna carta ni he ido a ninguna protesta, no he dicho nada contra el gobierno bielorruso”, dijo Tsimanouskaya en entrevista a Reuters.

“Soy deportista y no entendí nada de la vida política. Intento no hacer nada más que deporte en mi vida y hago lo posible por no distraerme con la política”, añadió.

“Puede sonar cruel por todas las cosas terribles que ocurrieron en Bielorrusia el verano (boreal) pasado, pero yo intentaba mantenerme al margen, pero lo único que he querido es ir a los Juegos Olímpicos y hacerlo lo mejor posible”, señalo la atleta, en referencia a las protestas del año pasado contra el presidente Alexander Lukashenko, que provocaron una represión.

“Quería estar en la final y competir por las medallas”.