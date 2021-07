EN VIVO: Voleibol de Sala, fase preliminar varonil | Tokyo 2020

En los últimos ciclos olímpicos, el Voleibol de Sala ha concentrado a una gran cantidad de aficionados, siendo una de las pruebas insignia de la justa veraniega. En Tokyo 2020 este deporte vuelve con amplias expectativas emocionales, y muchas dudas de quién se colgará la presea dorada, pues varios países llegan con la etiqueta de favoritos.

Las potencias en esta especialidad no querrán dejar escapar una medalla, y este lunes tendremos un partido que ha causado mucha ansia. La selección argentina, medalla de oro en los últimos Juegos Panamericanos, y la de Brasil, vigente campeona olímpica, trasladan a Tokyo un clásico del voleibol sudamericano. Hace cinco años, en Río 2016, fueron los brasileños los que eliminaron a los argentinos en cuartos de final, antes de enfilar el camino hacia el oro.

Argentina arrancó con derrota

Argentina debutó el sábado pasado en el voleibol de los Juegos de Tokio con una derrota por 3-1 ante el Comité Olímpico Ruso (COR), en partido del grupo B del torneo de voleibol, en el que Bruno Lima fue el máximo anotador con 18 puntos.

Brasil incia con firmeza su defensa del oro

Por su parte, la selección de Brasil, campeona olímpica vigente, emprendió también el sábado la defensa de su título con una victoria sobre Túnez por 3-0 en el grupo B de Tokyo 2020.

Túnez mantuvo durante mucho tiempo la igualdad en el primer set (18-18), pero la experiencia brasileña marcó la diferencia en el último tramo y la manga cayó del lado de los campeones por 25-22 en casi media hora de partido

Los partidos de voleibol masculino este lunes

Irán vs Venezuela

Estados Unidos vs Comité Olímpico de Rusia

Polonia vs Italia

Francia vs Túnez

Japón vs Canadá

Brasil vs Argentina

Horario y dónde ver Voleibol de Sala Varonil

A partir de las 8:30 PM podrás disfrutar de la mejor transmisión del voleibol de sala varonil, en compañía de nuestros expertos, a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.