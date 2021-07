Tokyo 2020, Isaac Palma buscará la gloria en los 50 km

Una de las pruebas más emblemáticas del olimpismo dice adiós en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

La marcha de 50 kilómetros vivirá su última aparición en tierras niponas y el mexicano, Isaac Palma tendrá la oportunidad de despedir la legendaria prueba.

“Esta prueba es legendaria, más para los mexicanos, para los marchistas, yo creo que muchos me envidiarán estar en esta prueba de 50 kilómetros, me da mucha satisfacción ser parte de la última”, mencionó a Azteca Deportes, el atleta desde su concentración antes de viajar a Japón.

A días de vivir sus segundos juegos olímpicos, el nacido en Michoacán recuerda lo que lo enamoró de este deporte y lo llevó a lo largo de los años a competir al máximo nivel.

“Llevar mi cuerpo al límite, yo creo que eso fue diferente a todos los deportes que practiqué, no depender de nadie más, sino sólo de mí, el resultado dependía de mí solamente, no dependiendo de un equipo, sólo enfocado en lo que sería el resultado”, puntualizó.

Por otro lado, para Isaac no hay imposibles y con la ilusión de una medalla, el objetivo también está en mejorar su marca personal en la justa de verano.

“Creo que todos los atletas que vamos a Tokyo, vamos con la ilusión de una medalla, no sólo yo, a veces estamos bastante alejados o a veces más cercanos y con más esperanza, ahorita mis intenciones en estos juegos olímpicos son mejorar mi marca personal, eso me daría una expectativa muy grande de hacer algo bueno, me siento en condiciones de mejorar por varios minutos mi marca”, explicó el deportista.

La prueba de los 50 kilómetros será el próximo viernes 6 de agosto, donde Isaac Palma buscará dejar el nombre de México en lo más alto.

Adiós a la marcha de 50K

El Comité Olímpico Internacional (COI) informó que esta disciplina no estará dentro del programa oficial de los Juegos Olímpicos que se disputarán en el año 2024 en París, Francia. El evento será reemplazado por una competencia mixta la cual aún no ha sido definida.