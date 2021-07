¿Por qué Sergio Ramos no irá con España a los Juegos Olímpicos?

Sergio Ramos, defensa español de 35 años de edad, no tendrá actividad con su selección en el verano de 2021: no asistió a la Eurocopa 2020 y no fue convocado a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. El histórico defensa del Real Madrid se mantiene en negociaciones con otros equipos, entre ellos el PSG, ya que finalizó su contrato con el club de la capital española.

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española sub 23, decidió no convocar a Sergio Ramos como uno de los tres refuerzos que superan el límite de edad. Dani Ceballos (24 años), Marco Asensio (25 años) y Mikel Merino (25 años) fueron los elegidos para reforzar a La Furia Roja.

El seleccionador español, campeón de la Eurocopa sub 21 en 2019, mostró en su convocatoria, para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, confianza en los jugadores que formaron parte del proceso preolímpico; siendo una de las principales razones por las que Sergio Ramos no asistirá a Japón para intentar ganar una medalla con su país.

La convocatoria de España para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Porteros: Álvaro Fernández (Huesca), Unai Simón (Athletic), Iván Villar (Celta)

(Huesca), (Athletic), (Celta) Defensas: Óscar Mingueza (Barcelona), Eric García (Barcelona), Jesús Vallejo (Granada), Pau Torres (Villarreal), Óscar Gil (Espanyol), Juan Miranda (Real Betis).

(Barcelona), (Barcelona), (Granada), (Villarreal), (Espanyol), (Real Betis). Mediocampistas: Marc Cucurella (Getafe), Jon Moncayola (Osasuna), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Dani Ceballos (Real Madrid), Carlos Soler (Valencia), Pedri González (Barcelona).

(Getafe), (Osasuna), (Real Sociedad), (Real Sociedad), (Real Madrid), (Valencia), (Barcelona). Delanteros: Bryan Gil (Sevilla), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Wolverhampton), Javi Puado (Espanyol).

Los grupos masculinos de futbol en los Juegos Olímpicos

Grupo A: Japón, Sudáfrica, México , Francia

, Francia Grupo B: Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras, Rumanía

Grupo C: Egipto, España , Argentina, Australia

, Argentina, Australia Grupo D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil, Arabia Saudita

Grupo C: Calendario de partidos y horarios

Egipto vs España | Jueves 22 de julio | 02:30 | hora CDMX

| Jueves 22 de julio | 02:30 | hora CDMX Argentina vs Australia | Jueves 22 de julio | 05:30 | hora CDMX

Egipto vs Argentina | Domingo 25 de julio | 02:30 | hora CDMX

Australia vs Espa ña | Domingo 25 de julio | 05:30 | hora CDMX

ña | Domingo 25 de julio | 05:30 | hora CDMX Australia vs Egipto | Miércoles 28 de julio | 06:00 | hora CDMX

España vs Argentina | Miércoles 28 de julio | 06:00 | hora CDMX

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.