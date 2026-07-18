Partidos de mañana de la Liga BBVA MX: Los juegos que se disputan el sábado 18 de julio de la Jornada 1

Continúa la actividad de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y para el sábado 18 de julio se disputan los últimos juegos de la fecha, que son cuatro partidos que prometen definir el tono de la nueva temporada.

Inicia la actividad del día: Pumas vs Pachuca

El Pumas vs Pachuca se va a disputar en únto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.

Los Universitarios llegan con Esteban Solari como su nuevo DT del torneo en el que buscarán comenzar con el pie derecho después de llegar a la final el torneo anterior. Con refuerzos como Sebastián Córdova y Cristian Calderón, quieren llevarse los tres puntos ante los Tuzos que llegan con ganas de revancha luego de ser eliminados en Semifinales por el mismo Pumas.

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¡Así es como se viaja en nuestro Beluga Logística ! pic.twitter.com/iVfzlfmqzm — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) July 18, 2026

Monterrey vs Santos Laguna: Partido con nuevos entrenadores

Para el Rayados de Monterrey vs Santos Laguna se enfrentan en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México. Rayados, llega con Matías Almeyda como su nuevo entrenador. De igual forma, Santos llega con Renato Paiva en el banquillo, dos DTS que conocen el futbol mexicano y que tendrán una nueva etapa con un nuevo equipo.

Un solo equipo. Una sola pasión.👊🏼Ⓜ️ pic.twitter.com/IjxpXNTLNV — Rayados (@Rayados) July 18, 2026

Partido de estrellas: Chivas vs Toluca

Guadalajara vs Toluca de enfrentan en el Estadio Akron en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México. Chivas llega con ganas de tener un mejor torneo luego de que se quedaran eliminados en Semifinales del Clausura 2026.

El rebaño se enfrenta ante Toluca, los diablos llegan como una de las mejores plantillas del torneo y con ganas de volver a competir por un nuevo título.

Un partido destacado y llamativo entre dos equipos que para los expertos son considerados como candidatos para pelear por el campeonato.

El último juego de la jornada: Querétaro vs América

El cierre de la jornada será con el Gallos Blancos del Querétaro vs América en el Estadio La Corregidora. En punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México se mediran los dos equipos, el equipo de Coapa llega con una racha positiva pues en los últimos cinco encuentros entre ambos equipos, ha logrado llevarse los tres puntos.

Los Gallos buscarán sumar los tres puntos y terminar con la racha de las águilas.