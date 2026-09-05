Juegos que se disputarán HOY sábado 5 de septiembre de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX

Continúa la actividad de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este sábado 5 de septiembre con tres encuentros, incluyendo el Tigres vs Necaxa en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Partidos que se jugará hoy sábado 5 de septiembre de la Liga BBVA MX

La actividad futbolera del día comenzará con el encuentro entre el Atlético de San Luis en contra del Guadalajara en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro del México, en la cancha del Estadio Alfonso Lastras donde los potosinos buscarán una segunda victoria consecutiva.

Posteriormente, a las 19:00 horas, los Tigres de la UANL reciben al Necaxa en el Estadio Universitario de Nuevo León y que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Los Felinos quieren salir del fondo de la tabla y será su oportunidad ante un equipo que no ha podido ganar en sus cuatro más recientes partidos.

Christian Martinoli será el encargado de narrar en partido y estará acompañado por Luis Roberto Alves 'Zague' y David Medrano en el análisis, además de Omar Villarreal Villalvazo 'Villa Villa' en la cancha.

Finalmente, el sábado cierra con el Atlas enfrentándose al Atlante en la cancha del Estadio Jalisco en el partido que cierra la actividad sabatina del hoy de la Liga BBVA MX de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026.

Atlético de San Luis vs Chivas | 17:00 horas

Tigres vs Necaxa | 19:00 horas

Atlas vs Atlante | 21:00 horas

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