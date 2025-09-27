Jugaba en Europa, América no se decidió en ficharlo y ahora brilla en otro equipo de la Liga BBVA MX

Desde la directiva del América deben estar arrepentidos de no haber concretado el fichaje de José Luis Rodríguez, futbolista panameño que hoy en día defiende los colores de FC Juárez. El delantero de 27 años fue uno de los objetivos de mercado del combinado azulcrema de cara al Apertura 2024, pero finalmente terminó fichando por los Bravos, quienes pasaron por encima al Club León en la jornada 11 del Apertura 2025 .

Rodríguez fue clave para el triunfo de Juárez, pues el centroamericano anotó el segundo gol de su equipo, el cual sentenció la victoria 2-0 de los Bravos sobre la Fiera. Gracias a este triunfo, Juárez se metió en zona de clasificación a la Liguilla y sueña con poder llegar lejos en este inicio de temporada en la Liga BBVA MX. Por otro lado, América tendría listo un grandioso refuerzo tras la lesión de Dagoberto Espinoza .

FC Juárez / X José Luis Rodríguez fue buscado por el América y hoy brilla en Juárez

¿Cómo fue el interés del América por José Luis Rodríguez?

Distintos reportes apuntan que desde Coapa estaban en busca de un nuevo refuerzo para reemplazar al lesionado Igor Lichnovsky. Entre esos nombres, se encontraba el panameño Rodríguez, quien ese entonces jugaba en Europa para el Estrella Roja del futbol serbio. Sin embargo, la directiva del América jamás aceleró por el delantero y hoy se destaca en otro equipo de la Liga BBVA MX.

Los números de José Luis Rodríguez en Juárez

Rodríguez llegó a Juárez en septiembre del año 2024, sin embargo, los Bravos ficharon al panameño recién para el Apertura 2025, ya que este se encontraba cedido. Desde su llegada a la Liga BBVA MX, el centroamericano disputó un total de 41 partidos con la playera del Juárez. No obstante, solamente pudo anotar dos goles y repartir seis asistencia.

🎖️¡Bien merecido, PUMA! 🔥🇵🇦🐎

Rodríguez se lleva el reconocimiento a Jugador del Partido. pic.twitter.com/0Tuk8JjZZL — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 27, 2025

El valor de mercado de José Luis Rodríguez en 2025

A pesar de su gran nivel en los partidos recientes, Rodríguez está lejos de ser uno de los futbolistas mejor valorados de la Liga BBVA MX. Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, el panameño está tasado en 2 millones de euros en la actualidad. Hasta la fecha, este es su máximo histórico, por lo que habla muy bien de su presente.