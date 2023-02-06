La jugada que le ‘robó' un Super Bowl a los Patriots | Lo Inésperado

Una de las mejores atrapadas en la historia del Super Bowl, fue la que concretó David Tyree en el partido entre los New England Patriots y los New York Giants. Uno de los momentos InésPerados que nos ha regalado una temporada de la NFL.

Los Patriots llegaron al Super Bowl de forma perfecta. En la temporada regular terminaron con un 16-0 y en os playoffs, tampoco perdieron un solo partido. En el partido por el Vince Lombardi, se midieron ante los Giants de Eli Manning, que iban dispuestos a cambiar la historia.

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La recepción con el caso ce David Tyree

Con muy poco tiempo en el reloj y con el marcador en contra, Eli Manning lanzó un pase largo que David Tyree logró bajar, apoyándose del casco y con la marca de Rodney Harrison, quien lo había seguido de cerca en toda la jugada.

Esa jugada fue clave para que los Giants ganaran 17-14 y pusieran fin a la que pudo ser una temporada histórica para el conjunto de New England.

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