Jugador mexicano confesó cuál era su sueldo al debutar en la Liga BBVA MX y muchos quedaron impactados

Gerardo Lugo confesó que después de debutar su sueldo incrementó de una manera exponencial, pues ya cobraba 10 veces más en Cruz Azul, club en el que se formó como futbolista. El ahora exjugador dejó impactados a muchos aficionados con sus declaraciones, pues comenzó a ganar dinero al término de su primer torneo en la Liga BBVA MX, donde se registró un gol que le está dando la vuelta al mundo .

“Cuando debuto tengo el mismo salario que en Primera A, hasta que acaba ese torneo. [Al renovar], pasé de ganar entre 2 y 12 mil pesos, a ganar 80 mil pesos. Obviamente estaba vuelto loco, yo debuté a los 22 años”, declaró en el podcast Capitán Financiero el mediocampista, quien en 2020 le dijo adiós a las canchas .

@glugo23 Gerardo Lugo pasó de ganar entre 8 y 12 mil pesos a 80 mil pesos mensuales tras su debut con Cruz Azul

Lugo aseguró que cuando comenzó a ganar dinero por el futbol mejoró su calidad de vida e inició a invertir parte de sus ingresos, hecho que lo llevó a comprar su primera casa, a fin de darle un hogar a su esposa y su primer hijo.

¿Quién es Gerardo Lugo, jugador que confesó cuál era su sueldo al debutar?

Gerardo Lugo es hijo de un gran jugador de la década de los 70´s, pues su padre formó parte del Cruz Azul que conquistó 2 campeonatos locales. Además, jugó con la Selección Mexicana el Mundial de Argentina 1978, pero tuvo que retirarse a los 29 años debido a una lesión de ligamentos en España.

Lugo vivió en el viejo continente durante su niñez, hasta que su padre recibió una propuesta de Cruz Azul para dirigir las inferiores, hecho que a él le abrió las puertas para iniciar en el futbol, pese a que no le interesaba en un principio.

El mediocampista pasó por todas las categorías de la Máquina hasta que pasó al primer equipo, donde comenzó a ganar 80 mil pesos mensuales. El ahora exfutbolista jugó en el conjunto de la Noria de 2007 a 2010, para después iniciar un largo recorrido con los siguientes equipos:

