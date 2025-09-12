El jugador mexicano que se hizo tendencia por ser visto con la exesposa de un DT de Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey quiere ganar el Apertura 2025 y lo confirmó con la contratación de Anthony Martial, quien perdió un 88% de su valor últimamente . Muy atrás quedó el equipo de Martín Demichelis, entrenador que se encuentra sin equipo tras salir de la Pandilla. Sin embargo, el argentino recibió un duro revés recientemente. Resulta que su exesposa, Evangelina Anderson, fue captada por las cámaras junto a un jugador mexicano.

Se trata de Juan José Purata, defensor central que juega en Tigres de la UANL y que es habitual titular bajo las órdenes de Guido Pizarro. De acuerdo a la información que compartieron en el medio argentino ‘LAM’, a la modelo se la vio jocosa y amorosa con el zaguero mexicano en un centro comercial de México. Por otro lado, Domènec Torrent recibió una noticia que le alegró la vida en Rayados .

IG / @juanjopurata y @evangelinaanderson Juan José Purata fue visto con Evangelina Anderson, exesposa de Martín Demichelis

Pepe Ochoa, panelista del programa, relató cómo fue la salida entre Eva Anderson y Purata: “Estuvo entre tres y cuatro horas en el centro comercial, que se paseaban por todos lados y en un momento estuvieron de la mano y que se fueron juntos en un Jeep colorado. En un momento existieron caricias y mimos”.

¿Cómo fue la relación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson?

El exentrenador de Rayados estuvo en pareja 18 años con Evangelina. Ambos se conocieron en el año 2007 y la relación se consolidó rápidamente. Tanto es así que un año más tarde, la modelo argentina tomó una decisión drástica: dejó sus sueños para mudarse con Demichelis a Alemania ya que, en ese entonces, era jugador y formaba parte del Bayern Múnich.

En el año 2009 nació Bastian, el primero de los hijos entre Demichelis y Evangelina. Con el paso de los años, llegaron Lola y Emma, quienes completaron la familia. Sin embargo, hoy ambos están separados (no divorciados) y cada uno está haciendo su propia vida. Ahora, Anderson fue vista con Purata en un posible nuevo noviazgo.