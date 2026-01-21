Estos son los jugadores que conforman el equipo del año en el EA Sports FC 26

Hace algunos días Electronic Arts, a través de su juego principal, el EA Sports FC 26 , dio a conocer la lista de futbolistas que forman parte del equipo del año, mismo que está plagado de estrellas que destacan en Ligas como la española y la inglesa, solo por mencionar un par de ejemplos.

Este equipo del año cuenta con estrellas de élite que han sobresalido en competiciones domésticas, así como en otras como la UEFA Champions League, la cual se encuentra precisamente en el EA Sports FC 26. Uno de ellos es Kylian Mbappé, quien curiosamente ha tenido una serie de polémicas en su estancia en el Real Madrid.

¿Cuál es el equipo del año para el EA Sports FC 26?

Gianluigi Donnarumma fue el portero elegido para iniciar con este equipo del año dentro del EA Sports FC 2026, mismo que contará con una línea de cuatro al fondo en el que destacan elementos como Jules Koundé, Virgil van Dijk, William Saliba y Nuno Mendes, quien fue campeón de la Champions League con el PSG.

En el centro del campo aparecen tres elementos que, en estos momentos, han tenido una temporada por demás espectacular, siendo estos Pedri, Vitinha y Declan Rice. Finalmente, en el eje de ataque aparece el Balón de Oro Ousmane Dembélé, así como Kylian Mbappé y el propio Erling Haaland.

En esencia, el XI que arma EA Sports FC 26 se destaca por 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 elementos al ataque; sin embargo, al plurinacionalidad de sus futbolistas hace que el parado táctico pueda cambiar a, por ejemplo, cinco elementos en el centro del campo con un solo punta, el cual sería el propio Haaland.

¿Desde cuándo se podrá disfrutar de este equipo del año en el EA Sports FC 26?

Los fans que ya cuenten con el EA Sports FC 26, ya sea a través de consolas de videojuegos, dispositivos móviles o su PC, ya tienen la posibilidad de conseguir estas cartas especiales para poder integrarlas a su XI de lujo y, con ello, competir con los demás gamers mediante el apartado online.