¿Cuántos jugadores de Francia podrían ser bicampeones del mundo?

La selección de Francia está cerca de emular lo hecho por Italia y Brasil, convertirse en bicampeona del mundo. De coronarse en Qatar 2022, Francia conseguiría su tercer título mundial (1998 y 2018), y el segundo de forma consecutiva tras lo hecho en Rusia 2018.

Al igual que la “escuadra azzurra” en Italia 1934 y Francia 1938 o la “verde-amarelha” de Pelé en Suecia 1958 y Chile 1962, los dirigidos por Didier Deschamps están a un paso de la gloría en la primera copa del mundo del medio oriente, pero su poderío va más allá de una generación con solamente 10 jugadores incluyendo los 3 porteros que repetirían como monarcas del orbe.

Los futbolistas que repetirían como campeones del mundo por su convocatoria en Rusia 2018 y Qatar 2022 son: Hugo Lloris, Steven Mandanda, Alphonse Areola, Lucas Hernández, Benjamín Pavard, Raphael Varane, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Kylian Mbappé.

De la actual plantilla en tierras árabes Adrien Rabiot y Kingsley Coman fueron incluidos en la lista de reserva en Rusia 2018, pero no fueron parte del equipo campeón de la justa mundialista.

No hay que olvidar que les blues sufrieron bajas importantes para la justa de este año, como la de N’Golo Kanté, Paul Pogba o el balón de oro Karim Benzema quien no fue dado de baja pero no tuvo minutos en Catar.

Una nueva generación dio la cara con jóvenes como Dayot Upamecano, Theo Hernández, Jules Koundé o Aurélien Tchouaméni han llevado a su selección a volver a pelear el título más grande del futbol mundial.

Sin duda Francia es una fábrica de talento que va más allá de una generación.

Convocados de Francia a Rusia 2018

Areola, Lloris y Mandanda, Lucas Hernández, Kimpembe, Mendy, Pavard, Rami, Sidibe, Umtiti y Varane, Kanté, Matuidi, N’Zonzi, Pogba y Tolisso, Dembélé, Fekir, Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappé y Thauvin.

Convocados de Francia a Qatar 2022

Lloris, Mandanda, Areola, Varane, Disasi, Lucas Hernández, Theo Hernández, Upamecano, Konaté, Pavard, Koundé, Saliba, Tchouaméni, Camavinga, Rabiot, Veretout, Fofana, Guendouzi, Benzema, Mbappé, Griezmann, Coman, Dembélé, Kolo Muani, Giroud.