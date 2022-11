Los jugadores que podrían ser baja en Argentina para Qatar 2022

Estamos a pocos días de que inicie el Mundial de Qatar 2022 y las lesiones siguen estando presentes pues muchos jugadores que ya han sido convocados, se encuentran en duda. Una de las Selecciones que se ha visto afectada por las lesiones es Argentina, el día de ayer confirmaron la baja de dos jugadores, Nicolás González y Joaquín Correa.

El primer jugador que confirmó la Selección Argentina qué causaba baja era Nicolás por una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Por lo que su lugar lo ocupará Ángel Correa. Mientras qué el delantero del Inter sufre de una tendinitis aquiliana en su pierna izquierda y su lugar será reemplazado por Thiago Almada.

Jugadores que podrían bajarse de la convocatoria de Argentina

Lionel Scaloni también tiene la preocupación de perder a cuatro jugadores más que se encuentran en proceso de recuperación y los siguientes días previo a su debut son claves para ver la condición de cada jugador.

Uno de los que causan duda es Lautaro Martínez que se encuentra con una sobrecarga muscular. En cambio, el ‘Papu’ Gómez tiene una molestia en la rodilla que lo hará someterse a pruebas médicas.

Asimismo, Dybala no ha podido entrenar al ritmo de sus compañeros, por lo que no ha sido exigido y puede no encontrarse al cien por ciento. Marcos Acuña, el jugador del Sevilla padece pubalgia y podría terminar fuera de la convocatoria. El entrenador ha dicho que únicamente llevará a jugadores que estén al 100% y aún le quedan un par de días para decidir.

El debut de los argentinos será frente a Arabia Saudita el próximo martes 22 de noviembre a las 04:00 horas, tiempo de México; su segundo encuentro será ante México a las 13:00 horas y cerrará la Fase de Grupos ante Polonia a las 9:00 horas.

