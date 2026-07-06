Estos son los jugadores que suplirán a los seleccionados nacionales en el inicio del Apertura 2026 en Chivas

Ante la reciente eliminación de la selección mexicana, en Guadalajara esperan con los brazos abiertos a sus representantes rojiblancos. Estos nombres servirán para fortalecer la plantilla en un Apertura 2026 que se vislumbra como un torneo de mucha ilusión tras llegar a semifinales en el Torneo Clausura. Sin embargo, tras días de descanso y una readaptación al ritmo competitivo de la liga que requerirán los mundialistas, estos son los nombres que Gabriel Milito utilizaría para iniciar el semestre de Chivas.

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¿Quiénes suplirán a los seleccionados nacionales en Chivas?

Uno de los dos partidos preparativos que Chivas calendarizó previo al inicio de torneo evidenció lo que Gabriel Milito tiene en la mira en el inicio de actividades del Apertura 2026. El encuentro ante Correcaminos precisamente vislumbró cómo se verá el cuadro inicial en lo que se resuelve la vuelta de los seleccionados nacionales.

Con muchos nombres de las filiales trabajando con el club en la pretemporada, el cuerpo técnico está alineando todo para tener un grupo de trabajo amplio. Además de conjuntar un equipo competitivo para las primeras fechas, la institución enfrentará la Leagues Cup que se disputará entre agosto y septiembre. Pero si no hay nada extraño, estos serán los hombres que suplirán a los 5 mundialistas de México.

Pensando que el XI del profesor Milito será lo visto en el duelo ante Correcaminos, Raúl Rangel tendrá la valla suplida por Óscar Whalley. Del lado de los mediocampistas, Brian Gutierrez (no fue parte del cuadro titular en muchos partidos) y Luis Romo tienen a Omar Govea y a Fernando González como los hombres en dicha zona. Y arriba de inmediato pusieron a trabajar a Jordan Carrillo, Kevin Castañeda y de ariete a Ángel Sepúlveda, donde el semestre pasado jugaron Roberto Alvarado y Armando González.

¿Chivas tendrá bajas para este final de 2026?

En las últimas semanas se indicó que sí existen ofertas por prácticamente todos los seleccionados nacionales (excepto Luis Romo). Por eso la cuestión directiva tendría que gestionar las ofertas, aunque la intención es sostener el proyecto con un plantel competitivo. Por ello, las próximas dos semanas son claves para saber si Chivas despedirá a algunos de sus referentes o si pueden soñar en grande por el título, pues se debe recordar que jugaron la última liguilla sin sus jugadores emblema.