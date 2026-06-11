Jordan Carrillo a Chivas: el problema que generará el ex Pumas en el cuadro de Gabriel Milito

A falta de hacer oficial la llegada de Jordan Carrillo a las Chivas, el entorno rojiblanco evidentemente se ilusionó con los fichajes que los diferentes insiders en México ya confirmaron. Ante eso, una de las preguntas que comienza a surgir es qué hará Gabriel Milito con tantos mediocampistas… pues también ficharon a Kevin Castañeda. ¿Hay problemas de sobre cupo en Guadalajara?

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¿Jordan Carrillo es un problema para Gabriel Milito?

Los comentarios alrededor de una nueva gestión en el entorno del Guadalajara se volvieron positivos. El equipo alcanzó a una figura que encontró el mejor nivel de su carrera. Jordan Carrillo seguía siendo una esperanza de promesa… pero parece que por fin despertó toda la expectativa que se tenía de él desde su irrupción en las filiales del Santos Laguna.

En ese contexto es donde el Guadalajara le compra la carta a los laguneros, pero las cosas hacen que el aficionado se pregunte qué hará Gabriel Milito con tanto mediocampista. Aunque el nuevo fichaje inició como un atacante explosivo por bandas, en la etapa reciente de Jordan con Pumas, jugó más céntrico, con mucha responsabilidad moviendo el esférico y detrás de los arietes.

Ahora, surgen dos respuestas inmediatas para el “problema” del estratega argentino. La primera es que el plantel necesita amplitud para un año 2027 donde regresarán a la Copa de Campeones de la Concacaf, además de la Leagues Cup y el segundo semestre de la Liga BBVA MX. Mientras que el segundo, el cual también ha sonado bastante, es el peligro que hay de que gente como Brian Gutiérrez u otros nombres salgan del plantel tras el Mundial.

¿Cuándo anunciarán a Jordan Carrillo como refuerzo de Chivas?

El movimiento ya está hecho, lo cual se confirmó en horas recientes con historias subidas por la familia del futbolista a redes sociales. Sin embargo, se indica que tanto Kevin Castañeda como Jordan Carrillo, se presentarán a pruebas médicas como el resto del plantel, el próximo 15 de junio. Con todo eso en orden, ambos hombres serían anunciados como los primeros refuerzos del plantel rumbo a la continuación del proceso que ha generado ilusión desde la llegada de Milito como líder del grupo.