Nota

OFICIAL: Así se jugará la FINAL del Apertura 2025 de la Liga BBVA de Expansión MX

El Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX tiene definida su final

Liga BBVA Expansion MX Clausura 2023 Tapatio (4) 2-2 (3) Atletico Morelia Gran Final
Juan Carlos Ocampo/Juan Carlos Ocampo
The Champion Trophy during the game Tapatio vs Atletico Morelia, corresponding second leg match the Great Final of the Torneo Clausura 2023, Liga de Expansion MX, at Akron Stadium, el 20 de Mayo de 2023.

Trofeo de Campeon durante el partido Tapatio vs Atletico Morelia, correspondiente al partido de Vuelta de la Gran Final del Torneo Clausura 2023, Liga de Expansion MX, en el Estadio Akron, el 20 de Mayo de 2023.
Francisco Fernández
Liga de Expansión MX
La Jaiba Brava se impuso este domingo 23 de noviembre a Tepatitlán FC por marcador global de 2-0 y consiguió su pase a la Final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA de Expansión MX en donde se enfrentará al recién ascendido Irapuato.

GOL Madson de Souza para los Bravos: FC Juárez 1-0 Pachuca | Play-In Apertura 2025

Así se jugará la Final de la Liga BBVA de Expansión MX

La Jaiba Brava disputará su segunda final consecutiva de Liga BBVA de Expansión MX y buscará conquistar su segundo título de la categoría de plata desde que se formó bajo el formato actual.

El equipo tamaulipeco se enfrentará a un Irapuato que afrontará su primera experiencia en una final en el torneo en el que hace su debut en la Liga BBVA de Expansión MX tras conseguir.

La Trinca Fresera empató en el global ante el Atlético Morelia, pero gracias a su mejor posición en la tabla consiguió el pase a la gran Final del Apertura 2025 en donde buscará dar la sorpresa y demostrar que tiene los méritos para jugar en esta división.

  • Final de Ida - Irapuato vs Jaiba Brava
  • Final de Vuelta - Jaiba Brava vs Irapuato

Será este lunes 24 de noviembre cuando se definan los horarios y fechas en las que se disputarán ambos compromisos que definirán al campeón del Apertura 2025.

