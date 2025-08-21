OFICIAL: Pumas se refuerza con este crack y sorprendió a todos con lo que dijo en su presentación

Alan Medina fue presentado oficialmente como refuerzo de Pumas para lo que resta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El delantero dio sus primeras declaraciones junto a su compañero José Juan Macías, quien portará la playera con el número 11 . El mexicano consideró que llegar al club universitario es la oportunidad de su vida, declaración que sorprendió a todos.

“Estoy muy agradecido con el club y con el cuerpo técnico de que hayan fijado en mí y esperen de mí que voy a dar lo mejor, pues lo tomaré como es: la oportunidad de mi vida”, mencionó el exjugador del América que solo jugó 89 minutos en 7 partidos con el club azulcrema .

@alanmedinac Alan Medina declaró que Pumas es su último gran tren para destacar en el futbol

Medina agregó que su llegada a Pumas es el último tren que va a pasar en su carrera: “Sí, si lo tomo así porque me siento bien físicamente, en la edad, mentalmente estoy bien y sé que una oportunidad así no te llega 2 veces en la vida”, dijo el nuevo delantero de club de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Quién es Alan Medina, el refuerzo de Pumas que sorprendió a todos por sus declaraciones?

Alan Medina es un futbolista mexicano de 28 años que surgió de las Fuerzas Básicas del Toluca. Con el primer equipo de los Diablos Rojos disputó 36 partidos, 22 de ellos como titular. En 3 temporadas marcó 4 goles y fue amonestado en 3 ocasiones, según estadísticas de la plataforma BeSoccer.

El delantero permaneció en el club escarlata hasta 2021 cuando fue fichado por el América, club en el que pasó sin pena ni gloria ya que solo jugó 89 minutos en 7 partidos, en los cuales no pudo marcar. Posteriormente fue cedido a Necaxa, Mazatlán y Juárez, donde su rendimiento no fue el esperado.

Finalmente, Alan llegó a Querétaro en verano de 2024, pero nuevamente se marchó del club sin anotar un gol en 28 partidos jugados, de los cuales solo disputó 8 como titular. En este 2025 fue fichado por Pumas, club en el que buscará replicar lo hecho por César Huerta y Johan Vásquez, quienes eran relegados en sus anteriores equipos, triunfaron con la UNAM y ahora están en Europa.