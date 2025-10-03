LISTO: América ya tiene MUY claro cuál será su próximo fichaje para el Clausura 2026

El Club América se encuentra afianzado entre los primeros puestos del Apertura 2025, pero a pesar de ello, la directiva ya está trabajando para afrontar el año 2026. André Jardine está conforme con su equipo, pero existe una disyuntiva que mantiene al entrenador brasileño incómodo en Coapa, además de no tener en cuenta a Néstor Araujo .

Distintos reportes locales afirman que América estaría buscando concretar el fichaje de un nuevo delantero centro pensando en el Clausura 2026. Si bien es cierto que cuenta con varios jugadores en dicha posición (cuatro para ser exactos), ninguno de ellos ha terminado de convencer a Jardine, por lo que las Águilas buscarán reforzar la punta de ataque. Por otra parte, Allan Saint-Maximin reveló que su prioridad no es el América .

Club América / X André Jardine no está conforme con ningún delantero del América

Hasta la fecha, no se ha conocido el nombre del futbolista que Jardine quiere para su centro de ataque, pero sí se sabe que la directiva busca a un goleador que sea de confianza y que sea indiscutible en el equipo. A día de hoy, ninguno de los delanteros del América está en un nivel superlativo para ser titular inamovible.

TE PUEDE INTERESAR:



La situación de los distintos delanteros del América en 2025