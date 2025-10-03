LISTO: América ya tiene MUY claro cuál será su próximo fichaje para el Clausura 2026
A pesar de tener un equipo competitivo, América sigue planeando a futuro y André Jardine ya sabe qué jugador llegará a Coapa en el 2026
El Club América se encuentra afianzado entre los primeros puestos del Apertura 2025, pero a pesar de ello, la directiva ya está trabajando para afrontar el año 2026. André Jardine está conforme con su equipo, pero existe una disyuntiva que mantiene al entrenador brasileño incómodo en Coapa, además de no tener en cuenta a Néstor Araujo .
Distintos reportes locales afirman que América estaría buscando concretar el fichaje de un nuevo delantero centro pensando en el Clausura 2026. Si bien es cierto que cuenta con varios jugadores en dicha posición (cuatro para ser exactos), ninguno de ellos ha terminado de convencer a Jardine, por lo que las Águilas buscarán reforzar la punta de ataque. Por otra parte, Allan Saint-Maximin reveló que su prioridad no es el América .
Hasta la fecha, no se ha conocido el nombre del futbolista que Jardine quiere para su centro de ataque, pero sí se sabe que la directiva busca a un goleador que sea de confianza y que sea indiscutible en el equipo. A día de hoy, ninguno de los delanteros del América está en un nivel superlativo para ser titular inamovible.
TE PUEDE INTERESAR:
- Julian Quiñones muy cerca de regresar a la Liga BBVA MX; existirían dos clubes peleando por él
- El video de Gilberto Mora al mero estilo brasileño que tiene a todo el mundo hablando del jugador mexicano
- Los rumores dicen que Roberto Alvarado se va de Chivas y por fin se supo la realidad de la supuesta salida
La situación de los distintos delanteros del América en 2025
- José Zúñiga: Es el fichaje más reciente de las Águilas, llegando al equipo luego de haberse convertido en el campeón de goleo con Tijuana en la Liga BBVA MX. Si bien es cierto que sus números no son malos, ha estado lejos del nivel demostrado en Xolos. De todas formas, Jardine lo considera como un buen recambio.
- Rodrigo Aguirre: Su primer año en el América fue espectacular, pero poco a poco su nivel ha ido bajando y en el Apertura 2025 no está respondiendo como se espera. A fin de año, podría quedar fuera del equipo de forma definitiva.
- Víctor Dávila: Comenzó el año anotando muchos goles y peleando por el campeonato de goleo, pero fue de más a menos. Llegó al punto de dejar de anotar y perdió toda la confianza del cuerpo técnico de André Jardine, siendo la última opción en el ataque americanista.
- Henry Martín: El experimentado delantero está teniendo un año plagado de lesiones, por lo que no ha podido tener la regularidad que hubiese deseado. En este 2025, apenas lleva dos goles anotados con el América.