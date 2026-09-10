Julián Quiñones: cuál es el nivel de estudios del mexicano nominado al Balón de Oro

Julián Quiñones es uno de los 30 futbolistas que fueron nominados al Balón de Oro 2026. Su excelente Mundial con la Selección Mexicana y su temporada magnífica en Arabia Saudita le permitieron integrar esta prestigiosa lista que elabora la revista France Football cada campaña. Sin embargo, el mexicano ha tenido que afrontar días difíciles para llegar hasta aquí.

El delantero del combinado azteca atravesó una dura infancia marcada por la ausencia de su padre, donde su madre tuvo que colocarse al hombro una familia de cuatro hijos. Quiñones vivió alrededor de la violencia y la pobreza, donde incluso no tenía dinero para comprarse unos tacones. Hoy es destacado como uno de los mejores futbolistas del mundo.

¿Cuál es el nivel de estudios de Julián Quiñones?

De acuerdo a la información revelada por la página oficial del Balón de Oro, Quiñones tuvo una infancia difícil y atravesó su adolescencia realizando trabajos informales para ayudar a su familia económicamente mientras continuaba con sus estudios de forma paralela. Sin embargo, no es de público conocimiento hasta qué grado llegó Julián ni tampoco si posee estudios universitarios.

Julián Quiñones|Crédito: @miseleccionmx / X

Lo cierto es que Quiñones volcó todo su foco en el futbol, deporte que le permitió abandonar la pobreza donde había crecido y que también le sirvió para abastecer a sus seres queridos como a su madre y hermanas. Sin lugar a dudas, la historia del mexicano es un ejemplo concreto de superación y que los sueños siempre son posibles mientras uno esté en vida.

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Así fueron los inicios de Julián Quiñones en el futbol

Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, un municipio del departamento de Nariño, Colombia. Su padre se alejó de la familia cuando era pequeño, por lo que fue criado por su madre, su abuela y junto a sus tres hermanas.

Su infancia transcurrió en un entorno marcado por la pobreza, la violencia y la falta de servicios básicos. Además de estudiar, realizó distintos trabajos para aportar dinero en su hogar. Según información publicada posteriormente, llegó a trabajar en una mina cuando tenía alrededor de 13 años. Sin embargo, el futbol apareció para cambiar su realidad.

A los 16 años viajó hasta Cali para probarse en Fútbol Paz, un proyecto amateur que ayuda a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Llegó sin calzado deportivo adecuado y con unos zapatos dañados, pero consiguió convencer a los responsables de la institución.

Quiñones|Crédito: @miseleccionmx / X

De no tener zapatos de futbol a ser descubierto por Tigres

Quiñones explotó en el torneo nacional Sub-17 con Fútbol Paz. El delantero registró 50 goles en 38 partidos, rendimiento que despertó el interés de Tigres de la UANL.

Posteriormente viajó con su madre a México para realizar una prueba. Era la primera ocasión en la que ambos subían a un avión. Tigres decidió incorporarlo a sus fuerzas básicas y, durante el Apertura 2015, el atacante marcó 15 goles en 17 partidos con el equipo Sub-20.

Su estreno profesional llegó el 19 de enero de 2016, cuando jugaba cedido en Venados de Mérida. Quiñones marcó dos goles contra Cruz Azul en la Copa MX. Más adelante pasó por Lobos BUAP, Tigres, Atlas y América antes de llegar al Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

Hoy es el máximo goleador del futbol saudí de la temporada reciente y viene de ser el máximo artillero de México en la Copa del Mundo con cuatro anotaciones, igualando el récord de jugadores como Javier Hernández y Luis Hernández en un solo torneo.