Julio César Chávez, boxeador mexicano: “La batalla más difícil fue abajo del ring”

Julio César Chávez es historia viva del boxeo mexicano. Durante años tuvo que soportar golpes, cansancio y presión para defender su invicto. Se convirtió en leyenda del deporte, pero el rival más complicado de su vida nunca estuvo frente a él sobre un cuadrilátero.

El histórico pugilista recordó los problemas de adicción que atravesó cuando se encontraba en la cima de su carrera. Pese a contar con fama, dinero y el reconocimiento del público, no pudo manejar la soledad que sentía al terminar cada uno de sus compromisos.

Julio César Chávez revela cuál fue la batalla más difícil de su vida

“Gané seis campeonatos mundiales, tuve 90 peleas invicto, pero definitivamente la batalla más difícil fue abajo del ring”, reconoció Chávez durante una entrevista con el proyecto Aprendemos Juntos 2030.

Con esta frase, el excampeón se refirió a la lucha que mantuvo contra su adicción al alcohol y las drogas. Un problema que se extendió durante años y que terminó afectando su carrera, pero principalmente la relación que mantenía con su esposa, sus hijos y el resto de su familia.

|Instagram: Julio César Chávez

Chávez explicó que llegó hasta lo más alto del boxeo y posteriormente cayó hasta uno de los momentos más bajos de su vida. Su recuperación tampoco fue inmediata, ya que atravesó diferentes internamientos antes de encontrar el tratamiento que necesitaba.

La soledad del éxito llevó a Julio César Chávez a las adicciones

El boxeador mexicano reveló que comenzó a sentirse solo cuando se encontraba en el mejor momento de su trayectoria. Tenía propiedades, automóviles, un avión privado y millones en el banco, pero nada de eso evitaba la tristeza que experimentaba al quedarse sin compañía.

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Chávez considera que le faltó una persona que lo ayudara a manejar sus emociones. Ante esa ausencia buscó refugio en las drogas y el alcohol, pensando inicialmente que podía controlar su consumo. Con el paso del tiempo, dejó de entrenar con la misma intensidad y comenzó a alejarse de la persona que había sido.

El antiguo campeón también reconoció que hizo daño a sus seres queridos. La adicción modificó su comportamiento y puso en riesgo su vida en diferentes oportunidades.

|Instagram: Julio César Chávez

Así consiguió Julio César Chávez superar su adicción

Su primer internamiento se extendió durante cuatro meses y estuvo marcado por condiciones extremas. Sin embargo, Chávez salió resentido y volvió a consumir. Tiempo después, su esposa y su hijo Julio tomaron la decisión de ingresarlo nuevamente a una clínica.

La diferencia fue que en este segundo lugar recibió atención de psicólogos, psiquiatras, médicos y especialistas. Durante cinco meses trabajó en el origen emocional de su dependencia y entendió por qué recurría al consumo.

En la entrevista, el exboxeador aseguró que acumulaba 16 años sin alcohol ni drogas. No obstante, empleó la expresión “solo por hoy” para remarcar que la recuperación es un proceso diario y que no puede descuidarse.