Julio César Chávez, volverá al Centro Ceremonial Otomí a entrenar

El ex boxeador y figura del Box Azteca Team, Julio César Chávez, estará el 21 de mayo en una pelea de exhibición en la Monumental Plaza de Toros México, para medirse ante Daniel Zaragoza, todo esto en el marco de un evento especial en honor a Don Nacho Beristáin.

Julio César Chávez fue invitado al evento central de esta velada, a la cual se espera que vayan más de 45 mil personas y vean a la Leyenda, ponerse de nuevo los guantes e intercambiar golpes.

Chávez ya no tenía la intención de hacer más exhibiciones, pues sí se vuelve un desgaste, pero recalcó que por Nacho Beristáin, es que lo hará. Acotó que una vez aceptado el reto, se internará en el Centro Ceremonial Otomí para entrenar y verse bien sobre el ring.

Chávez se toma con seriedad la pelea de exhibición en honor a Don Nacho Beristáin

“Es un gran honor asistir, pues estoy muy agradecido con Don Nacho. Claro que es un sacrificio porque me cuesta mucho mucho trabajo boxear ahora. Pero por eso me iré al Centro Ceremonial Otomí (a las montañas del Estado de México) porque me afecta la altura de la Ciudad de México (lugar en donde será la pelea). No me quiero ahogar, no quiero hacer el ridículo ese día, porque (Daniel) Zaragoza, él ya está adaptado y corre mucho, tiene condición física. Pero lo que se aprende no se olvida y ahora afortunadamente me tocó hacer exhibición con alguien más viejito que yo”, comentó el Gran Campeón mexicano.

¿Qué otras peleas habrá en el homenaje a Don Nacho Beristáin?

Además de esa pelea de exhibición en la que participará Julio César Chávez , también se subirá al encordado el nieto del Mantequilla Nápoles ante Juan Manuel Márquez, y Humberto “La Chiquita” González en contra de Édgar Sosa

Ese mismo día, pero por la mañana, en el Zócalo de la Ciudad de México, se celebrará la clase masiva de boxeo, en donde todas estas estrellas y más, se darán cita para tener un gran festejo para el entrenador Nacho Beristáin.