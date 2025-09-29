deportes
Noticias
Azteca Deportes
Box Azteca
Julio César Chávez es OPERADO con éxito en Culiacán

Julio César Chávez tuvo que entrar de urgencia a un hospital por dolores; fue operado con éxito la noche del domingo, reportan sus familiares sobre esta situación

julio cesar chavez operado
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
El gran campeón mexicano Julio César Chávez superó con éxito una operación urgente sucedida la noche del domingo, luego de que en el transcurso del día, acusara malestartes. Desde un nosocomio se informó que una piedra estaba ocasionando una obstrucción de vías urinarias.

Su hijo Omar Chávez fue el encargado de revelar en un video con Julio César Chávez en una cama, la situación por la que estaba atravesando, notificándose de parte del médico que sigue su salud en Culiacán, que un dolor se debía a una piedrita en vías urinarias por lo que iba a ser operado por el doctor Águilar, especialista en la materia.

“Me siento bien gracias a Dios. Ya estamos listos. A echarle”, fue el breve mensaje de Julio César Chávez, una figura del deporte mexicano y del pugilismo, además de ser el analista de Box Azteca.

Te podría interesar: Dinastia Chávez, encabezada por Julio César Chávez podrían pelear en diciembre en San Luis Potosí

Reportan operación exitosa para Julio César Chávez

Luego del mensaje que mantuvo al pendiente a toda la afición, por la operación de Julio César Chávez, fue su hermano Polo, quien informó en Facebook que todo había salido bien en la operación practicada en la noche del domingo.

Te podría interesar: Terence Crawford, detenido y liberado en Estados Unidos por la forma de manejar y posesión de armas

“Gracias a todo mundo por sus bendiciones oraciones hacia mi hermano y todo salió exitosamente bien. Amén tenemos Gran Campeón mexicano para rato.!!”, fue lo que publicó Polo Chávez en sus redes sociales.

Su hijo Omar Chávez también publicó paralelamente un mensaje en sus historias de Instagram en donde expresó que todo “salió bien”.

Julio César Chávez así superó con éxito este nuevo reto en su vida y se necesitará un periodo de recuperación y atención para dejar atrás este padecimiento que alertó a todos sus aficionados.

