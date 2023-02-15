Julio César Chávez vs Greg Haugen: A 30 años del récord mundial

La leyenda del boxeo, Julio César Chávez está a días de celebrar uno de los grandes aniversarios de su carrera, por un hecho que marcó la historia del pugilismo en México. Fue la noche del 20 de febrero de 1993, cuando el Gran Campeón Mexicano se enfrentó a Greg Haugen, a quien amenazó de “arrancarle la cabeza” y lo cumplió.

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Sin duda, Chávez tuvo grandes choques en su carrera, sin embargo, el enfrentamiento contra el norteamericano fue, quizá, el más grande de toda su carrera.

El acuerdo de la pelea tuvo dentro de sus cláusulas que el escenario que la albergara sería el Estadio Azteca, con capacidad para 134 mil espectadores. Una de las legendarias frases del mexicano harían que este combate levantara expectativas:

“La verdad que a Haugen no le tendré nada de compasión. A ti sí te voy a arrancar la cabeza. A ti no voy a tener compasión. Prepárate y cuídate”, dijo Chávez.

