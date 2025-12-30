Bicampeón del futbol mexicano hoy juega al nivel semiprofesional

Bien dicen que el tiempo no perdona y para muchos parece que fue ayer el momento en el que los rojinegros del Atlas se levantaron como bicampeones del futbol mexicano. En aquella hazaña jamás vista por sus aficionados, los de La Academia tuvieron entre sus pilares a Julio Furch. Hoy el bicampeón de aquel triunfal 2021-2022 ya se encuentra compitiendo a nivel amateur.

¿Por qué el bicampeón con el Atlas ya no compite a nivel profesional?

Aquí las fechas son las que pondrían en contexto la realidad con Julio Furch, quien volverá al club donde inició precisamente su camino en el futbol. Y es que el nacido en Winifreda hoy ya cuenta con 36 años. Tras su salida de la Liga BBVA MX y su paso por Brasil y Argentina, Julito cerrará su etapa como futbolista en el Club Social y Deportivo Winifreda.

El ariete multicampeón en México llegó desde los 5 años a esta institución, antes de que consiguiera su paso al futbol profesional con el Olimpo en 2010. Por eso, el propio club presumió con entusiasmo la llegada de su hijo más destacado, que dará reflectores - y se espera que también - buenos dividendos en lo deportivo en esta etapa final de la carrera de Furch.

"El regreso de Julio Furch no es solo un fichaje estelar; es el punto de partida de un proyecto que busca revitalizar al Deportivo Winifreda. La incorporación del delantero pampeano, con sus raíces en la cantera del club y su comprobada jerarquía internacional, es una señal clara de que la nueva comisión va por más. Los hinchas ya sueñan con tribunas colmadas y goles que vuelvan a poner al equipo en los primeros planos del fútbol pampeano".

¿Cuántos títulos tiene Julio Furch, bicampeón con Atlas en la Liga BBVA MX?

Aunque su doble trofeo con Atlas es lo que más se recuerda de Furch en México, también obtuvo otro par de títulos en la Liga MX. Además, en Argentina acumuló otros dos grandes logros colectivos y con Santos de Brasil logró el ascenso tras aquella caída histórica del equipo a la Serie B.

