Julio González confiesa por qué no jugó la final León vs Pumas en 2020

Previo al duelo de cuartos de final frente al Guadalajara, el guardameta auriazul habló de las expectativas que tienen en el club universitario y el objetivo de estar en lo más alto y soñar con el título.

Te puede interesar: Para ser campeón tienes que ganarle al que sea: Julio González

Previo a su visita a la Perla Tapatía, el arquero titular de los Pumas, Julio González recordó la liguilla del Apertura 2020 donde el guardameta mexicano fue titular toda la fase final con los auriazules debido a una lesión de Alfredo Talavera; sin embargo en la final de vuelta, Talavera regresó bajo los tres palos y González tuvo que ver a su equipo perder el título desde el banquillo.

“Yo iba a jugar hasta el momento en el que Tala estuviera recuperado y con esa claridad a mí me dio esa certeza que yo tenía que hacer mi mejor papel. Hasta dónde llegará, hasta donde me tocará jugar, ayudar a mi equipo y cuando llegara Tala, él jugaría, por desgracia, no se nos dio el resultado, esperemos que ahora sí se nos dé”, mencionó el portero en entrevista para Azteca Deportes.

Te puede interesar: Julio González se ve campeón con Pumas

La razón por la que Julio González considera “Clásico” el Pumas vs Chivas

Después de cerrar la fase regular y conocer a su rival en la liguilla, el portero de los Pumas, Julio González aseguró que aunque para los medios y algunos aficionados no es un clásico el duelo entre Pumas y Chivas, para los jugadores va más allá de un simple compromiso.

“Para los medios no se considera (Clásico), pero nosotros sabemos qué es un partido muy importante, son dos de los cuatro equipos más importantes del país y lo que queremos es avanzar a la siguiente ronda, sea el rival que sea, ahora toca Chivas, ya lo conocimos en la última fecha y tenemos la oportunidad de avanzar a semifinales, esperemos hacer dos grandes partidos y el pase la siguiente ronda”, mencionó Julio González en entrevista para Azteca Deportes.

Por otro lado, el arquero universitario recordó el penalti que atajó frente a Alexis Vega en la última jornada de la fase regular y contó su secreto para ser un atajador de disparos desde los once pasos.

“Bueno antes del penalti siempre hacemos el análisis de los jugadores rivales, tenemos un muy buen trabajo con el entrenador de porteros. Cuándo es el penal, si tenemos ese trabajo previo de análisis, pero es más mi intuición también de saber a qué lado va a tirar el jugador, a veces sale a veces no, lo que intentó es meterme en su cabeza y pensar que es lo que va a decidir”, puntualizó el guardameta.

Pumas visita a Chivas este jueves por la pantalla de Azteca Deportes (Azteca 7), con todo el equipo de fut azteca al terminar el Puebla vs Tigres.