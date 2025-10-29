Ya hay fecha de estreno de la temporada 2 de One Piece live action

Son pocos los animes o proyectos que, una vez que pasan al live action , tienen el mismo nivel de éxito que su formato original. Dentro de los pocos ejemplos de esta situación destaca One Piece, manga que está próximo a confirmar su temporada número 2 luego de la fama que alcanzó la primera entrega.

One Piece es considerado uno de los animes más importantes en la historia reciente de Japón, por lo que su arribo al formato live action dejó más dudas que certezas. El mismo, sin embargo, superó todas las expectativas, por lo que ahora se confirmó cuándo saldrá al aire la segunda temporada.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de One Piece live action?

Fue Netflix, dueña de todo lo que involucra el formato live action de One Piece, quien confirmó que la segunda temporada está más cerca que nunca. Y es que, de acuerdo con la plataforma de streaming, esta llegará a la pantalla chica el próximo martes 10 de marzo del 2026.

Lo anterior sugiere que estamos a poco menos de cinco meses para disfrutar de la segunda temporada de One Piece, misma que contará con el regreso de los principales personajes y, además, con el retorno del villano Crocodile, el cual se espera sea el más destacado de esta segunda entrega.

Es así como los amantes de One Piece en México y el resto del mundo se dicen listos para disfrutar de una temporada más luego de que la primera superara las expectativas de los más escépticos, mismos que aseguraron que la esencia del manga se respetó pese a que este pasó al formato live action.

¿One Piece tendrá una tercera temporada?

Si bien no existe una fecha anunciada de estreno, vale decir que Netflix recientemente confirmó que One Piece sí contará con una tercera temporada , por lo que hará alusión a la increíble cantidad de capítulos que el manga tiene a fin de extender lo mayor posible este live action.