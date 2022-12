Karim Benzema dejó de seguir a 15 compañeros de la selección francesa

Karim Benzema es el actual Balón de Oro de la FIFA y uno de los mejores jugadores del mundo, no obstante se quedó sin tener participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022; el artillero se lesionó previo al torneo y no pudo acompañar a su equipo pese a no quedar fuera de la lista definitiva de 26 jugadores para la máxima fiesta del futbol.

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema logró recuperarse durante el mundial, lo que generó muchas especulaciones respecto a su regreso a Qatar 2022, sin embargo, el técnico Didier Deschamps nunca lo consideró como un activo que pudiera reforzar al equipo durante la justa y se mnatuvo sólo como un rumor.

La nueva polémica de Karim Benzema

Karim Benzem anunció recientemente su retiro de la Selección de Francia lo que abrió especulaciones sobre una ruptura con el técnico Didier Deschamps, de acuerdo con medios locales la relación no es la mejor con el técnico ni con algunos de los integrantes del equipo galo.

Ha llamado la atención que el astro merengue haya dejado de seguir en sus redes a 15 de sus compañeros de la Selección de Francia, entre ellos Aurélien Tchouaméni, con quien comparte vestidor en el Real Madrid.

¿A qué compañeros mantuvo Karim Benzema?

Karim Benzema sólo mantuvo a pocos compañeros del equipo subcampeón, entre los que destacan: Kylian Mbappé, Raphael Varane, Marcus Thuram y Eduardo Camavinga (este último también del Real Madrid).

Karim Benzema con Francia

El artillero francés completó un total de 97 partidos con la selección, donde marcó 37 goles en todas las competencias… sin embargo se quedó fuera del Mundial de 2018 por un tema extracancha que le privó de brillar en lo deportivo. Para Qatar 2022 Karim Benzema volvió luego de cumplir un largo periodo de castigo… pero su lesión le apartó del objetivo.