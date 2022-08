Un Día con el defensa de México, Kevin Álvarez | Seamos Héroes

Te has preguntado, ¿cómo es un día normal de Kevin Álvarez? Acompáñanos a conocer más del lateral de los Tuzos del Pachuca que sueña con ir a la Copa del Mundo Qatar 2022 con la Selección Nacional de México.

El juvenil azteca destacó que disfruta mucho jugar videojuegos con sus hermanos. Además, en su cuarto tiene guardado el Balón de Oro que ganó en la Gala del Torneo del Balón de Oro, correspondiente al torneo Grita México 2022. Además, tiene el balón del partido en el que debutó con el cuadro tricolor con las firmas de sus compañeros y una figura coleccionable de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en donde formó parte del equipo que se colgó la medalla de bronce.

Kevin Álvarez, un fanático de Ronaldinho y del Barcelona

En el cuarto de Kevin abundan poster y fotografías del Futbol Club Barcelona, además de imágenes de su ídolo de la infancia, Ronaldinho.

El futbolista colimense explicó de dónde nació su afición por el cuadro blaugrana:

'(Soy del Barcelona) por Ronaldinho.’

Pese a esto, confesó que no ha tenido la posibilidad de conocerlo aún.

‘Lo he tenido de cerca por un evento que hubo, pero no he tenido la oportunidad de platicar ni de saludarlo ni nada. Pero bueno, algún día. Con que me firme la mano o la pierna, ya con eso, y me lo tatuaría.’

¡Conoce más sobre este prospecto del futbol mexicano en El Lado B, con Kevin Álvarez!