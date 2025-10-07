La gran oportunidad de Kevin Álvarez en la Selección Mexicana

A dos años de su último llamado a la Selección Mexicana, Kevin Álvarez volverá a representar al país que lo vio nacer; fue considerado por el director técnico, Javier Aguirre, para los partidos amistosos que el combinado nacional jugará, ante Colombia y Ecuador, respectivamente.

“Estoy muy ilusionado, desde chico ha sido siempre un orgullo estar aquí, entonces creo que volver y estar tan cerca de volver a participar, sólo queda demostrar que estoy listo y prepararme bien”, dijo, en entrevista difundida por los canales de la propia Federación Mexicana de Futbol.

El último paso de Álvarez por la Selección Mexicana

El lateral derecho del América, quien había vivido su último llamado en octubre del 2023 —por el entonces entrenador, Jaime Lozano—, admitió que no ha sido sencillo, recuperar su nivel en la época reciente; sin embargo, confío en su capacidad de resiliencia para ganarse un lugar a menos de un año de la Copa del Mundo.

“Muy contento, han sido meses complicados, pero siempre he estado enfocado en que se le puede dar vuelta a cualquiera adversidad, trabajando mucho”, comentó.

Álvarez le envió un mensaje de aliento a Huescas

En gran medida, el chance le llega como resultado de la lamentable lesión de Rodrigo Huescas, quien sufrió una lesión que lo alejara de las canchas durante varios meses. Kevin hizo referencia a esta situación y reiteró su idea de consolidarse.

“Es triste lo que pasó con Huescas, lo de la competencia si ha sido muy fuerte. Llevamos años peleando por un lugar, ahora me toca estar y tengo que aprovechar la oportunidad”, indicó.

Aunque surgido del Pachuca, el jugador de 26 años de edad celebró que sea el América el principal proveedor de futbolistas para la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre.

“Estamos muy contentos, venimos haciendo las cosas muy bien, tenemos tiempo demostrándolo y se ve reflejado en la Selección”, concluyó.

