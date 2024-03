¿HAY TIRO? Kevin De Bruyne se enfrenta a Guardiola

El belga Kevin De Bruyne, jugador pilar del Manchester City, no disimuló su disgusto con su técnico, el español Pep Guardiola, que decidió sustituirle en el minuto 69, con el choque empatado a un gol con el Liverpool y dar entrada al croata Mateo Kovacic, exjugador del real Madrid.

De Bruyne, estrella de la selección de Bélgica, se dirigió a Guardiola cuando abandonó el campo y después siguió molesto en el banco de suplentes. El partido terminó igualado.

La sustitución no sentó bien al jugador belga, con el partido en el aire.

A Guardiola le gusta la reacción de De Bruyne

“Me gustó la reacción de De Bruyne. Ahora está contento pero me gustó que se enfadase. Eso es lo bueno y en el próximo partido tiene la oportunidad de demostrarme que me he equivocado”, indicó Guardiola que no se quiso pronunciar sobre la acción de su jugador, Jeremy Doku sobre el argentino Alexis Mac Allister, que pudo ser penalti a favor de los reds.

“No lo sé. No lo vi y por lo tanto no puedo opinar”, dijo el entrenador español que se mostró conforme con la igualada cosechada en la cancha de Anfield.

“Ambos tuvimos buenos momentos. Empezamos bien pero en este estadio no podemos bajar el nivel porque si no, no tenemos posibilidad alguna. Fue un partido igualado. Es difícil venir a este campo y ganar. Felicito al rival”, finalizó Pep Guardiola.

Guardiola lamentó que el Liverpool lograra el empate “tan pronto” en un error de Nathan Ake. Y sobre el último cara a cara con Jurgen Klopp que anunció su marcha del Liverpool al final de temporada el técnico español dijo, “Nos hizo mejor equipo y a mi mejor entrenador. Me gustaría que volviese pronto. El futbol necesita personalidades como la suya”.

Liverpool y Manchester City empatan a favor del Arsenal

Liverpool, con un cambio de cara tras el descanso, perdonó un triunfo que tuvo cerca, en la mano, sobre todo en el colombiano Luis Díaz, ante el Manchester City, que perdió el rumbo del encuentro y que sufrió para salvar un punto (1-1) que mantiene en un puño la pelea por el liderato de la Premier League que mantiene, por diferencia de goles, el Arsenal.

Un punto separa a los tres aspirantes al título de la competición inglesa. El Arsenal de Mikel Arteta, que sacó adelante, con muchos apuros, el duelo ante el Brentford, está en la cima igualado a puntos con el Liverpool, debajo por diferencia de goles. Uno menos que ambos tiene el cuadro de Pep Guardiola, que en Anfield culminó su ritmo de tres triunfos seguidos.

Se resiste el terreno ‘red’ al vigente campeón, que solo ha ganado dos veces en Anfield en los últimos treinta años en la Premier League. Se puso por delante el City en una acción de laboratorio que culminó John Stones. Pero pagó un error grosero de Nathan Ake que supuso el penalti que transformó el argentino Alexis Mac Allister y que acabó con el portero Ederson lesionado y sustituido.