¿Hola, Pumas? Keylor Navas es BAJA para el debut de Newell’s en el Clausura 2025

En la Liga BBVA MX, ha comenzado el Torneo Apertura 2025, certamen en el que Pumas ya vio su primera derrota al perder en su visita a Santos Laguna.

Dirigidos por Efraín Juárez, el Club Universidad Nacional fue goleado 3-0 en la cancha del TSM Corona, resultado en el que el joven guardameta, Rodrigo Parra, tuvo un debut de pesadilla al equivocarse en dos de los goles del conjunto de Torreón. Primero, el portero de 17 años de edad se vio sorprendido por Aldo López, quien puso el 1-0 con un tiro de larga distancia para techar al arquero. Mientras que el segundo gol fue obra de Ramiro Sordo tras presionar al jugador que hacía su presentación en Primera División.

El que Rodrigo Parra fuera titular en la Jornada 1 fue un debut obligado ante la salida de Alex Padilla, pues el portero que era titular en la campaña pasada volvió al Athletic Club de Bilbao y Pablo Lara se encuentra lesionado.

Keylor Navas es baja en el debut de Newell’s

Ante los rumores que colocan a Keylor Navas o David Ospina en la órbita del cuadro del Pedregal, la novela del arquero de Costa Rica sigue dando de qué hablar. A pesar de que el portero tico no tiene una cláusula de salida con Newell’s Old Boys, el experimentado jugador ve con buenos ojos llegar a la Liga BBVA MX, no obstante, su salida no es sencilla, pues debe hablar con la directiva para negociar la recesión de su contrato con el cuadro de la Lepra.

De momento y para la Fecha 1 en la que Newell’s debuta en el Clausura 2025 frente a Independiente de Rivadavia, Keylor Navas es baja del plantel dirigido por Cristian Fabbiani, ya que no hizo el viaje con la escuadra rojinegra.

A pesar de que el exjugador del Real Madrid no va a ver actividad en el juego de la Jornada 1, diversos reportes apuntan que el arquero no se encuentra disponible debido a una molestia estomacal.

