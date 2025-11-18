Keylor Navas desobedecerá a la FIFA y todo es por meterle el corazón a Pumas en el Play-In

Pumas UNAM está obligado a vencer a Pachuca si quiere seguir en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y Keylor Navas lo sabe mejor que nadie. Por eso, el experimentado portero costarricense ignorará una recomendación de la FIFA con tal de estar presente en este cruce definitorio.

Este martes 18 de noviembre, Navas intentará llevar a la selección de Costa Rica hacia un nuevo Mundial cuando reciba a Honduras en el cierre de las Eliminatorias de Concacaf. Apenas dos días después de este choque, Pumas disputará el Play-In frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo.

La FIFA le recomienda a los futbolistas un descanso mínimo de 72 horas entre partido a partido, con el fin de que estos no sufran lesiones por sobrecarga. Sin embargo, todo apunta a que el exguardameta de Real Madrid y Paris Saint-Germain no hará caso y estará presente tanto con su país como con los Auriazules.

El final del partido de Costa Rica por Eliminatorias y el comienzo del cruce entre Pumas y los Tuzos por el Play-In estarán separados por aproximadamente 46 horas, por lo que Navas estará más exigido que nadie. Los Universitarios tendrán varias bajas para este encuentro, pero la presencia de su capitán sin dudas les dará un extra de motivación.

Pumas y Navas, a todo o nada en el Play-In

Tras dar la sorpresa en la última jornada y derrotar a Cruz Azul (que llegaba líder) en el final de la Fase Regular del Apertura, Pumas finalizó décimo y se metió en el Play-In. Ahora, si quiere acceder a los cuartos de final de la Liguilla, no puede fallar.

Para seguir en carrera deberá vencer a Pachuca este jueves como visitante y luego superar al perdedor del choque entre Tijuana y Juárez. Vale recordar que, en caso de un empate ante los Tuzos, la historia se definirá con una tanda de penales y no con la victoria del equipo mejor ubicado.