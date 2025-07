Polémica en Argentina por la llegada de Keylor Navas a Pumas

Pumas viene de sufrir en el arco en los últimos partidos. La llegada de un hombre como Keylor Navas despierta el gran interés mediático en México y países como Argentina.

Para alguna de la parte de la prensa argentina, el fichaje del portero costarricense coloca al futbol mexicano en otro nivel, incluso para algunos se trata ya de una “SuperLiga” plagada de varias estrellas internacionales de renombre.

Los grandes jugadores eligen la Liga BBVA MX

La liga nacional se ha caracterizado por grandes bombazos en los últimos meses, nombres como James Rodríguez, Sergio Ramos, Aaron Ramsey, entre otros, demuestran que el torneo de la Liga BBVA MX está atrayendo la atención de los mejores del mundo.

Pumas no sabe lo que es ganar en el actual torneo, Efraín Juárez está urgido de un portero de gran capacidad como el múltiple campeón de Champions League.

“Hay que entender que estamos en reestructuración. Se fueron 8-9, jugadores y llegaron 3, pero son pensados y esto cuesta dinero, tiempo, pues tenemos que ir por titulares, tenemos al mejor lateral de Sudamérica, al mejor creativo de Sudamérica, tenemos a un gran talento que brillo en Premier”, dijo el DT felino tras la caída ante Pachuca en casa.

Navas llega para ¿pelear el puesto?

El actual portero titular de Pumas es un canterano de apenas 17 años, Rodrigo Parra.

“Estoy muy orgulloso de un joven de 17 años que yo pongo y déjenlo en paz. Hay que entender que está en una posición donde si te equivocas pasa esto... los errores son puntuales y nos afectan, pero es parte de su desarrollo. No hay portero que no la haya cagado. Es parte de. Asumo toda la responsabilidad, dejen al niño”, afirmó Juárez.

Los felinos han sumado grandes fichajes este torneo, figuras como Aaron Ramsey, Alvaro Angulo o Pedro Vite.

“Pumas me encanta. Genera opciones de gol. En el primer tiempo por dentro, por fuera, tirando centros, mis centrales apretando más allá de media cancha. Me encantó mi equipo. Esto es Pumas. Quien me diga que no se los explico. Nos dieron el primer fregadazo y jugamos. Viene otro y seguimos jugando”, sentenció el estratega de Pumas de la UNAM.

