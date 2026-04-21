Figura del Liverpool apaga rumores del Real Madrid

En medio de rumores y el interés de gigantes europeos, Ibrahima Konaté está muy cerca de asegurar su continuidad con el Liverpool. El central, cuyo contrato finaliza al término de la temporada, confirmó que las negociaciones avanzan por buen camino y que su intención es mantenerse en el equipo de Anfield.

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Tras la victoria en el derbi de Merseyside frente al Everton, Konaté fue claro al hablar sobre su futuro. "Se han dicho muchas cosas, pero llevamos hablando mucho tiempo con el club y estamos cerca de un acuerdo", señaló el defensor, poniendo calma a las especulaciones que lo colocaban en la órbita del Real Madrid.

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Una pieza clave en la defensa 'red'

Desde su llegada hace cinco años procedente del RB Leipzig, en una operación cercana a los 41 millones de euros, Konaté se ha consolidado como uno de los pilares defensivos del Liverpool. Su rendimiento lo ha llevado a formar una de las duplas más sólidas junto a Virgil van Dijk.

Con 113 partidos disputados, el francés ha sido parte importante de los éxitos recientes del club, incluyendo la conquista de una liga, una Copa de la Liga y una FA Cup. Su crecimiento ha sido constante, ganándose la confianza del cuerpo técnico y el respeto de la afición.

A pesar del interés de clubes como el Real Madrid, que se fijaron en él ante la posibilidad de que quedara libre, todo apunta a que Konaté continuará defendiendo los colores del Liverpool.

Liverpool, entre renovaciones y cambios importantes

Mientras la renovación de Konaté parece encaminada, el Liverpool se enfrenta a un mercado de fichajes que será determinante. En las últimas semanas, el club confirmó las salidas de dos referentes como Mohamed Salah y Andy Robertson, lo que obliga a la directiva a replantear su proyecto deportivo.

En este contexto, asegurar la continuidad de jugadores clave como Konaté se vuelve fundamental para mantener una base sólida de cara al futuro. El propio defensor dejó entrever su deseo de quedarse: "Hay una gran posibilidad de que esté aquí la temporada que viene. Es lo que siempre he querido".

El acuerdo aún no es oficial, pero las señales son claras. Liverpool busca estabilidad en su defensa mientras se prepara para una etapa de cambios. Y en ese escenario, Konaté apunta a seguir siendo protagonista en uno de los equipos más importantes de Europa.

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