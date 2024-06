La estrella de los Celtics que es duda para el juego 3 de las finales de la NBA

Después de la victoria en el segundo juego de las finales de la NBA en donde los Celtics se impusieron 105-98 ante los Mavericks, el centro letón, Kristaps Porzingis, sufrió una lesión durante el tercer cuarto en el tendón de la pierna izquierda y es duda para el tercer juego de la serie en Dallas.

“Déjame jugar. Me siento bien. Hagamos el tratamiento. Obviamente, sí, no puedo engañarlos para que me otorguen o me permitan jugar, pero lo intentaré”, fue el mensaje de Porzingis a la directiva de Boston para poder estar listo en el primer juego de las finales en Dallas.

Los números de Porzingis en las finales

El centro que inició desde el banquillo los primeros dos juegos de las finales sorprendió tras su regreso por lesión en la primera serie en los Playoffs de la NBA, en el juego 1 registró 20 puntos, 6 rebotes y 3 bloqueos, en el segundo anotó 12 puntos, 4 rebotes, 3 bloqueos y 1 asistencia antes de salir por lesión en el tercer cuarto.

Durante la campaña regular registró 20 puntos por partido, 7.2 rebotes y 2 asistencias con un tiempo de juego de 24 minutos en los 57 juegos que vio actividad con los Celtics, en los playoffs apenas registra 6 juegos con 13.5 puntos por partido, 5 rebotes y 1.3 asistencias, sin embargo, ha sido fundamental en la rotación a la defensiva de Joe Mazzulla.

Va por su primer campeonato en la NBA

La elección número 4 del Draft del 2015 en la NBA se encuentra en sus primeras finales tras pasar por los Knicks de Nueva York, los Mavericks de Dallas y los Wizards de Washington, en el 2018 fue elegido al juego de estrellas de la liga, sin embargo, no ha podido mostrar el nivel esperado tras ser una de las promesas de su clase.

El jugador de 28 años parece estar viviendo un segundo aire en su primera temporada con Boston y podría conseguir el campeonato de la liga ante su ex equipo, en donde fue muy criticado por buscar ser la estrella del equipo a pesar de contar con Luka Doncic, incluso el lutón aseguró que no pudo tener una buena convivencia con el esloveno por su falta de madurez.

