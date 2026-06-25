La afición excepcional también se vive junto a tu perro

Hay momentos del año en los que la emoción se siente en cada conversación, en cada reunión y en cada pantalla. Son días en los que millones de personas comparten una misma pasión, celebran cada jugada, comentan cada resultado y convierten cualquier espacio en el lugar perfecto para vivir la intensidad de los grandes encuentros deportivos.

Pero dentro de toda esa emoción existe una compañía que hace cada experiencia todavía más especial: nuestros perros.

Aunque no entiendan las reglas del juego ni sepan exactamente qué está ocurriendo, ellos tienen una habilidad única para acompañarnos en cada momento. Están presentes cuando celebramos, cuando nos emocionamos y hasta cuando los nervios aparecen. Con una mirada, un movimiento de cola o simplemente recostándose a nuestro lado, transforman cualquier experiencia en algo mucho más significativo.

Por eso, cuando hablamos de una afición excepcional, también hablamos de quienes forman parte de ella desde otro lugar. Porque la pasión no se mide únicamente por los colores que apoyamos o por los partidos que seguimos, sino por las personas y los seres que eligen compartir esos instantes con nosotros.

Crear espacios para convivir con nuestros perros durante estas fechas especiales puede convertir una reunión común en un recuerdo inolvidable. Desde preparar un lugar cómodo para ellos hasta incluir momentos de juego antes o después de cada encuentro, existen muchas formas de hacerlos sentir parte de la celebración.

Y para acompañarlos en cada etapa de su vida, es importante brindarles una nutrición que responda a sus necesidades. Purina Pro Plan ha desarrollado fórmulas respaldadas por ciencia e innovación para ayudar a que los perros mantengan una condición física óptima, favoreciendo su bienestar y acompañándolos en los momentos que más disfrutan junto a sus familias.

Porque las grandes emociones se viven mejor cuando estamos acompañados. Y pocas compañías son tan auténticas, leales y excepcionales como la de nuestros perros.

