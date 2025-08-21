SIN ALIENTO | La caída de Jack Bobridge: El campeón que terminó en prisión
Una historia que parece ficción, pero es real! Te contamos la impactante trayectoria de Jack Bobridge, el ciclista australiano que brilló en los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales, pero terminó en prisión por tráfico de MDMA y consumo de cocaína durante su carrera deportiva
Una historia que parece ficción, pero es real! Te contamos la impactante trayectoria de Jack Bobridge, el ciclista australiano que brilló en los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales, pero terminó en prisión por tráfico de MDMA y consumo de cocaína durante su carrera deportiva