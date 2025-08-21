VISA DE CRACK | Luciano Murchio: El mexicano que dirige en la élite del fútbol belga
¡Talento mexicano en los banquillos europeos! En este video te contamos la historia de Luciano Murchio, el estratega mexicano que, a sus 28 años, fue nombrado director técnico del Cercle Brugge, club histórico de la Jupiler Pro League en Bélgica
¡Talento mexicano en los banquillos europeos! En este video te contamos la historia de Luciano Murchio, el estratega mexicano que, a sus 28 años, fue nombrado director técnico del Cercle Brugge, club histórico de la Jupiler Pro League en Bélgica